9 нелегких вещей, которые необходимо сделать, чтобы двигаться вперед

Нередко мы перестаем чувствовать внутреннюю легкость, здоровую амбициозность и энтузиазм. Мы теряем позитив и веру в себя, словно выгорая изнутри.

«Примите то, что есть, отпустите то, что было, и верьте в свой путь»

«Не бойтесь идти по малоизведанной дороге, и не бойтесь любить каждую минуту»

Делайте крошечные шаги изо дня в день, двигайтесь вперед и с благодарностью встречайте перемены.





1. Практикуйте позитивное мышление о самом себе

Вы впустую тратите жизнь, недооценивая и умаляя себя, пытаясь произвести хорошее впечатление, стараясь угодить всем остальным. Но это не принесло вам ни радости, ни счастья. Вернитесь к самому себе. Что бы вы не делали и как бы вы не пытались, вы не станете хорошим для всех. Вы сами достойны своей любви и заботы. Настоящая битва всегда в уме. И ваш ум находится под вашим контролем, а не наоборот. Потому освободите больше позитивного пространства в собственной жизни уже сегодня.

2. Сознательно примите факт, что вы цельная личность, а не разваливающийся пазл

В сложные времена легко ощутить себя разваливающимся на куски и абсолютно сломанным. Вас мучает мысль о том, кем вы являетесь, и склонны действовать оборонительно и нерационально. Вы переживаете, насколько вы компетентны, и любая критика выбивает вас из колеи. Вы сердитесь, мучаетесь, плачете, теряете силы и веру в себя, не в силах нащупать почву под ногами. Просто примите факт своего несовершенства – и это тоже часть цельной личности. Будьте собой: живым человеком со всеми недостатками.

3. Меняйтесь, развивайтесь и стартуйте без страха

Самое сложное – это момент старта. Однажды начав, через неудачи и трудности, вы можете в дальнейшем менять свои пути и направления в любое время – так часто, как посчитаете нужным. Конечно, старт и существенные перемены в жизни всегда страшат. Конечно, это будет нелегко. Дело в том, что никто не выигрывает шахматную партию, только двигаясь вперед. Иногда нужно двигаться назад или вбок, чтобы оказаться в выигрышной позиции. И это идеальная метафора жизни.

4. Отпустите то, что вам больше не нужно

Мы в конечном итоге застреваем на каком-то жизненном этапе. Мы отпускаем определенные идеалы и мечты и постепенно принимаем то, что у нас не может быть всего, что мы хотим, поскольку не каждый результат в жизни можно полностью контролировать. Но мы можем получить желаемое, если правильно управляем своим временем, энергией и отношением. Однако умение различать потребности от желаний имеет огромное значение. Выбросьте все лишнее, чтобы получить больше того, что вам действительно нужно.

5. Ежедневный дискомфорт – это нормально

Дискомфорт – это разновидность болевого ощущения при выходе из зоны комфорта. Например, идея посещения спортзала у людей вызывает дискомфорт, и они этого не делают. Скучный салат из шпината и капусты также вызывает дискомфорт. Главное, что необходимо понять, – это то, что большинство источников дискомфорта действительно помогают нам расти и становиться сильнее.

6. Измените свою мантру «Я должен быть лучше» на «Сегодня я сделаю все возможное»

Как вы думаете, что происходит, когда вы слишком решительны или чересчур одержимы целью? Вы начинаете взращивать в себе другое убеждение: что на данный момент вы недостаточно хороши. Помните о самопринятии, то есть вы должны принять себя таким, какой вы есть, а затем заниматься личным ростом. Вторая мантра намного эффективнее, потому что она на самом деле побуждает вас принимать позитивные действия каждый день, одновременно принимая реальность.

7. Практикуйте осознанность

Осознавайте, что происходит в настоящий момент, не желая, чтобы это было иначе. Радуйтесь каждому приятному опыту, не цепляясь за него в страхе, что все изменится. Принимайте каждый неприятный опыт,

не опасаясь, что так будет всегда.

8. Чувствуйте благодарность в настоящий момент, несмотря на любую ситуацию

Благодарность всегда помогает нам улыбаться. Быть благодарным кажется достаточно простым действием, но благодарное состояние разума невероятно сложно поддерживать, когда жизнь нас разочаровывает. И это действенный рецепт: когда мы чувствуем себя подавленными и разочарованными, именно в этом случае наиболее важна доза искренней благодарности. Просто оцените то, что вы имеете, и вы поймете, что все не так уж и плохо.

9. Сделайте что-то маленькое для кого-то другого

Мы склонны помещать себя в центр Вселенной и видеть все с точки зрения того, как это влияет на нас. Попробуйте сместить внимание от своих собственных проблем к другим людям, чтобы им помочь или просто порадовать. Это один из великих парадоксов жизни: когда мы помогаем другим, мы в конечном итоге приносим больше пользы себе.

Текст: Flytothesky.ru