Какие знаки зодиака склонны быть энергетическими вампирами?

Есть люди, которые способны быть просто ужасными. Они уже рождаются с таким характером, делающим их бесконечно капризными, невыносимо тяжелыми либо просто грубыми. Кроме того, они запросто оправдывают собственный стиль поведения, конечно же, своим знаком зодиака.





Согласитесь, мы все знаем хотя бы одного человека в своей жизни, который воспринимает любую ситуацию, даже самую позитивную, с кислой миной. Это тот самый член семьи, который вечно сидит надутый на протяжении всего ужина. Это тот самый друг, который ревностно относится к вашим успехам. Это тот самый сотрудник, который всегда рассказывает о том, как ужасна его жизнь, а все чувствуют себя обязанными его слушать. Эти люди знают, что они несчастны, и им нравится распространять свое несчастье и дальше. А, как мы все знаем, страдание любит компанию.

Из всех несчастных людей, которые обожают копаться в грязи и болоте, какие знаки зодиака имеют к этому наибольшую склонность?

1. ОВЕН

Вы наверняка не ожидали, что Овен будет в этом списке. Тем не менее, он действительно умеет подпортить любую радость, если сам лично чем-то не особо удовлетворен или расстроен. С той же силой, с которой Овен всем доказывает, что он самый умный, ловкий и смелый, он может и морально растоптать кого угодно, если просто не в духе или, не дай Бог, кому-то в чем-то проиграл. Да, когда Овен подавлен, всем вокруг непременно достанется на орехи. Так что, если вы не мазохист, держитесь от Овна подальше, когда он в печали.

2. РАК

Никто не сможет превзойти Рака в искусстве нытья и хныканья. Рак – это сама капризность и раздражительность, и если на него нахлынуло такое настроение, то это надолго. Вы можете биться головой об стенку, но вы его не развеселите и не настроите на позитивный лад. Контролировать свои собственные унылые эмоции этот знак не в силах. Когда Рак совсем впадает в депрессию, люди вокруг него начинают сами ощущать дискомфорт, уныние и даже неосознанный страх. Этот знак управляется Луной, потому приливы и отливы настроений у него случаются очень часто, но окружающих это изматывает.

3. ЛЕВ

Лев – это своевольный задира, а его высокомерие иногда может выводить людей из равновесия. Трудно спорить или даже просто разговаривать с этим знаком, когда он убежден, что он не только прав, но и авторитет во всем. Когда Лев не получает желаемого, то он приходит в ярость. Когда Лев дуется и пребывает в дурном настроении, вам захочется удрать от него подальше. Но он вам не даст этого сделать, так как ему нужна публика, на которую он должен постоянно играть. Иными словами, вы должны смотреть его спектакль одного актера и страдать, но только ни в коем случае не игнорировать Льва.

4. ДЕВА

Дева порой ненавидит себя и страдает от долгих приступов печали и ощущения поражения – а это случается с ней частенько. Если другие энергетические вампиры могут быть скупыми, самоуверенными или хамскими, то Дева просто грызет себя и грызет других. Ощущение своего несовершенства заставляет этот знак смотреть в космос и горестно вопрошать: «Мироздание, почему? Почему ты создало Дев?» Этот знак может и будет упорно видеть худшее в любой ситуации, даже если речь идет о чем-то очень хорошем. Но больше всего на свете Дева ненавидит тех, кто кажется ей оппонентом или просто легкомысленным человеком. Так что, будьте осторожны!

5. РЫБЫ

Рыбы – это классические мученики. Они способны страдать сутками, неделями, месяцами, годами. Их основное самовыражение – это жалость к самим себе. Это одиночка, сидящая в углу и занимающаяся самоедством, самоистязанием и самоуничтожением. Рыбы на какой-либо вечеринке проводят большую часть времени в ванной, беспокоясь о том, что о них думают остальные, и рефлексируя над собственным смущением. Кстати, нередко они так убегают именно для того, чтобы обратить на себя внимание. Потому все близкие должны постоянно беспокоиться о своем сверхчувствительном товарище.

Текст: Flytothesky.ru