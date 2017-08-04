Открытое письмо мужа к его «пышной» жене стало вирусным

Общество диктует нам нормы привлекательности женского тела и малореальные стандарты красоты, и мы их почему-то воспринимаем как истину. Телевидение, кино и журналы постоянно атакуют читателей и зрителей ретушированными образами, казалось бы, безупречных людей. Это не только заставляет нас подвергать сомнению нашу самооценку, но и усердно верить в непонятные идеалы.

С наличием Фотошопа легко отшлифованная реальность вводит всех в заблуждение и заставляет людей мучиться от осознания собственного несовершенства. И тогда один муж решил обратиться к женщинам с пышными формами и дать им понять, насколько красивы их тела. В своем открытом письме житель Сан-Франциско Робби Трипп, автор и спикер TEDx, благодарит свою жену за то, что она помогла ему увидеть истинную красоту, а не условную и виртуальную.

В трогательном посте в Instagram, который моментально стал вирусным, он восторгается своей супругой и её пышным и соблазнительным телом, а также пытается донести и до других женщин мысль о том, что они не должны чувствовать давление общения и стараться соответствовать определенному шаблону ради того, чтобы быть любимыми и ценимыми.





Вот что написал Робби Трипп:

«Я люблю эту женщину и ее пышное тело. В подростковом возрасте мои друзья часто дразнили меня за то, что мне нравились девушки с пышными формами, невысокие и пухленькие, то есть те девушки, которых обычно обзывают толстухами.

Когда я вырос и начал изучать такие вопросы, как феминизм и то, как средства массовой информации избирательно относятся к женщинам, изображая очень специфический уровень красоты (высокая, худая), я понял, сколько мужчин купились на эту ложь.

Для меня нет ничего сексуальнее, чем моя жена: крупные бедра и ягодицы, складочки по бокам и т.д. Ее форма и её размеры не такие, как на обложке журнала Cosmopolitan, но она – это главное в моей жизни и моем сердце.

Для меня нет ничего сексуальнее, чем уверенная в себе женщина с пышными формами. Эта великолепная девушка, которая согласилась когда-то выйти за меня замуж, плотно заполняет каждый дюйм ее джинсов и по-прежнему остается самой красивой в комнате.

Парни, переосмыслите то, что общество вам навязывает. Настоящая женщина – это не порнозвезда, не манекен для одежды и не персонаж из фильма. Она настоящая. У нее очаровательные растяжки на бедрах и милые маленькие ямочки на попе.

Девушки, никогда не обманывайте себя, думая, что вам нужно втиснуть себя в определенный шаблон, чтобы вас любили и ценили. На свете обязательно есть тот парень, который будет любить вас точно так же, как я обожаю мою Сару».





Слова любви и признательности Триппа в адрес его жены стали вирусными, получив более 20,9 тыс. лайков и 1323 комментария. Аудитория Instagram поддержала пост Робби Триппа, особенно женщины, которые писали, что им нужен именно такой мужчина, как автор.

Робби Трипп успешно доказывает свою точку зрения мужчинам, и мы можем только надеяться, что его послание будет услышано теми, кто настаивает на том, чтобы оценивать женщин и их внешность исключительно в соответствии с ожиданиями общества.

Текст: Flytothesky.ru