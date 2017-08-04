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10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

05.08.2017 14:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Преступник – креативный художник, а сыщик – его критик. Однако не все преступники могут достичь уровня креативного художника: об этом свидетельствуют самые нелепые истории и ситуации, в которые они попадали по собственной глупости.

1. В 2013 году двое мужчин пытались ограбить ресторан, но хозяин сказал им зайти через час

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

В августе 2013 года 39-летний Марио Гарсия и 28-летний Доминго Гарсия-Эрнандес, вошли в ресторан West Rogers Park и потребовали еду, угрожая пистолетом. Обеспокоенный безопасностью своих посетителей, владелец ресторана попросил их вернуться через час. Марио и Доминго ушли, а владелец позвонил в полицию. Удивительно, но оба мужчины вернулись через час с бейсбольной битой и были арестованы на месте.

2. Китайский воришка вырвал у женщины телефон и решил скрыться в соседнем здании

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Здание оказалось полицейским участком, и вор был пойман. Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Преступник недавно приехал в город и не был знаком с окрестностями, но это не помешало ему рискнуть отнять телефон у женщины.

3. Командир талибов Мохаммад Ашан обратился в полицию, требуя 100 долларов вознаграждения за поимку преступника

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Афганский террорист Мохаммад Ашан попал впросак, пытаясь претендовать на награду в размере 100 долларов за поимку преступника. Инцидент произошел в 2012 году, когда он появился в полиции с плакатом с изображением собственного лица и потребовал вознаграждение. По словам чиновников, Ашан неправильно понял смысл слова «разыскивается» и был арестован на месте. На вопрос, он ли это на плакате, Мохаммад Ашан ответил с невероятным энтузиазмом: «Да, да, это я! Могу я получить свои деньги?»

4. Парень в маске попытался ограбить магазин, в котором он работал, с помощью электрошокера и перцового аэрозоля

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

В 2014 году мужчина решил ограбить своего работодателя и утром зашел в магазин в синей лыжной маске, угрожая сотрудникам электрошокером и перцовым аэрозолем. Продавцы пытались сопротивляться, и грабитель воспользовался электрошокером, но попал себе в руку. Он выбежал из магазина и выкинул маску в мусорку. Незадачливый грабитель, нимало не смущаясь, вышел на работу в 4 часа дня на свою смену, где и был арестован.

5. Вор набрал 911 после того, как в грузовике, который он украл, закончилось топливо

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

В 2009 году 19-летний парень из города Такома (штат Вашингтон) угнал грузовик Chevrolet 1985 года со склада компании. Позже в тот же день служба 911 получила звонок от угонщика, который наивно сообщил, что у его грузовика закончилось топливо, и теперь он стоит на трассе 167.

6. Бразильский грабитель отправился грабить аптеку, но его самого дважды ограбили.

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Маурисио Фиерро был дважды ограблен за вечер. Сначала Фиерро припарковал свою машину перед аптекой, которую хотел ограбить, но пока он отбирал у аптекаря наличность, его авто угнали. Бросив сумку с деньгами, Фиерро начал бегать по парковке в поисках машины, но за это время у него украли и сумку. Разъяренный Фиерро отправился в полицейский участок, где столкнулся с владельцем аптеки, которую он только что ограбил. Кстати угнанную у него машину Фьерро украл накануне.

7. Два грабителя предприняли попытку ограбления, «замаскировав» свои лица черным маркером.

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

В октябре 2009 года полиция штата Айова получила сообщение, что двое мужчин с раскрашенными маркером лицами попытались проникнуть в частный дом в городе Кэрролл. Грабителей поймали практически немедленно, поскольку маркер с их лиц не смывался, и опознать преступников было очень легко.

8. Грабителя Джеймса Аллана поймали, так как он в ярости показал свое лицо на камеру безопасности

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

В 2012 году Джеймс Аллан в балаклаве на лице ограбил магазин, а затем попытался выйти через дверь. Но он не смог отличить разницу между механизмом «толкать» и «тянуть». После бесчисленных попыток выйти расстроенный грабитель снял свою балаклаву, засветившись на камере, а затем начал звонить менеджеру магазина с требованием выпустить его.

9. Вор из ЮАР пытался угнать машину, и у неё сработала автоблокировка

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Этот инцидент случился в Претории, когда владелец припарковал авто и ушел. Как только хозяин удалился, вор использовал генератор помех и забрался в машину. Сработала система автоблокировки, и он оказался запертым внутри. Через полтора часа бедняга начал паниковать и просить прохожих о помощи, в результате чего и была вызвана полиция.

10. Китайский вор-форточник застрял в окне на пятом этаже

10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Когда вор попытался проникнуть в квартиру, он банально застрял в слишком маленьком окне. Прибывшие пожарные и полиция полчаса пытались протолкнуть форточника или внутрь или наружу, но им удалось безопасно извлечь вора из ловушки.10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Преступник – креативный художник, а сыщик – его критик. Однако не все преступники могут достичь уровня креативного художника: об этом свидетельствуют самые...

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