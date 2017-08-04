10 преступников, которые попались из-за собственной глупости

Преступник – креативный художник, а сыщик – его критик. Однако не все преступники могут достичь уровня креативного художника: об этом свидетельствуют самые нелепые истории и ситуации, в которые они попадали по собственной глупости.

1. В 2013 году двое мужчин пытались ограбить ресторан, но хозяин сказал им зайти через час





В августе 2013 года 39-летний Марио Гарсия и 28-летний Доминго Гарсия-Эрнандес, вошли в ресторан West Rogers Park и потребовали еду, угрожая пистолетом. Обеспокоенный безопасностью своих посетителей, владелец ресторана попросил их вернуться через час. Марио и Доминго ушли, а владелец позвонил в полицию. Удивительно, но оба мужчины вернулись через час с бейсбольной битой и были арестованы на месте.

2. Китайский воришка вырвал у женщины телефон и решил скрыться в соседнем здании





Здание оказалось полицейским участком, и вор был пойман. Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Преступник недавно приехал в город и не был знаком с окрестностями, но это не помешало ему рискнуть отнять телефон у женщины.

3. Командир талибов Мохаммад Ашан обратился в полицию, требуя 100 долларов вознаграждения за поимку преступника





Афганский террорист Мохаммад Ашан попал впросак, пытаясь претендовать на награду в размере 100 долларов за поимку преступника. Инцидент произошел в 2012 году, когда он появился в полиции с плакатом с изображением собственного лица и потребовал вознаграждение. По словам чиновников, Ашан неправильно понял смысл слова «разыскивается» и был арестован на месте. На вопрос, он ли это на плакате, Мохаммад Ашан ответил с невероятным энтузиазмом: «Да, да, это я! Могу я получить свои деньги?»

4. Парень в маске попытался ограбить магазин, в котором он работал, с помощью электрошокера и перцового аэрозоля





В 2014 году мужчина решил ограбить своего работодателя и утром зашел в магазин в синей лыжной маске, угрожая сотрудникам электрошокером и перцовым аэрозолем. Продавцы пытались сопротивляться, и грабитель воспользовался электрошокером, но попал себе в руку. Он выбежал из магазина и выкинул маску в мусорку. Незадачливый грабитель, нимало не смущаясь, вышел на работу в 4 часа дня на свою смену, где и был арестован.

5. Вор набрал 911 после того, как в грузовике, который он украл, закончилось топливо





В 2009 году 19-летний парень из города Такома (штат Вашингтон) угнал грузовик Chevrolet 1985 года со склада компании. Позже в тот же день служба 911 получила звонок от угонщика, который наивно сообщил, что у его грузовика закончилось топливо, и теперь он стоит на трассе 167.

6. Бразильский грабитель отправился грабить аптеку, но его самого дважды ограбили.





Маурисио Фиерро был дважды ограблен за вечер. Сначала Фиерро припарковал свою машину перед аптекой, которую хотел ограбить, но пока он отбирал у аптекаря наличность, его авто угнали. Бросив сумку с деньгами, Фиерро начал бегать по парковке в поисках машины, но за это время у него украли и сумку. Разъяренный Фиерро отправился в полицейский участок, где столкнулся с владельцем аптеки, которую он только что ограбил. Кстати угнанную у него машину Фьерро украл накануне.

7. Два грабителя предприняли попытку ограбления, «замаскировав» свои лица черным маркером.





В октябре 2009 года полиция штата Айова получила сообщение, что двое мужчин с раскрашенными маркером лицами попытались проникнуть в частный дом в городе Кэрролл. Грабителей поймали практически немедленно, поскольку маркер с их лиц не смывался, и опознать преступников было очень легко.

8. Грабителя Джеймса Аллана поймали, так как он в ярости показал свое лицо на камеру безопасности





В 2012 году Джеймс Аллан в балаклаве на лице ограбил магазин, а затем попытался выйти через дверь. Но он не смог отличить разницу между механизмом «толкать» и «тянуть». После бесчисленных попыток выйти расстроенный грабитель снял свою балаклаву, засветившись на камере, а затем начал звонить менеджеру магазина с требованием выпустить его.

9. Вор из ЮАР пытался угнать машину, и у неё сработала автоблокировка





Этот инцидент случился в Претории, когда владелец припарковал авто и ушел. Как только хозяин удалился, вор использовал генератор помех и забрался в машину. Сработала система автоблокировки, и он оказался запертым внутри. Через полтора часа бедняга начал паниковать и просить прохожих о помощи, в результате чего и была вызвана полиция.

10. Китайский вор-форточник застрял в окне на пятом этаже





Когда вор попытался проникнуть в квартиру, он банально застрял в слишком маленьком окне. Прибывшие пожарные и полиция полчаса пытались протолкнуть форточника или внутрь или наружу, но им удалось безопасно извлечь вора из ловушки.

Текст: Flytothesky.ru