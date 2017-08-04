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Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

05.08.2017 14:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Холодным зимним вечером семья Скотт из города Джексона (Миссисипи) нашла картонную коробку на дороге рядом с мусорным баком.

Заглянув в неё, они обнаружили лежащего там щенка! Крошечная собака выглядела неподвижной и бездыханной, но, к счастью, она была жива.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Пара привезла собаку в приют Community Animal Rescue & Adoption (CARA), где не практикуется эвтаназия животных. Ветеринар подтвердил, что пёсик жив, но находится в глубокой коме.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Не будучи уверенными, проснется ли собака, Скотты запаниковали, но персонал CARA сделал все возможное, чтобы вернуть щенка к жизни. Они содержали его в тепле и в безопасности, а в День святого Валентина в его честь даже была организована вечеринка.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

К собаке, которую назвали Фрэнсисом, приходило много посетителей, которые желали ему выздоровления. И со всеми этими лучиками добра и любви Фрэнсис вскоре открыл глаза и окончательно проснулся.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Когда Фрэнсис вышел из комы, его отправили домой со специалистами из приюта CARA, чтобы оказывать собаке круглосуточную помощь. Фрэнсиса еще два месяца кормили через специальный зонд, и ему было сложно вновь научиться ходить.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

После длительного лечения он наконец-то встал на лапы. Фрэнсис – самый настоящий боец, и он продолжает бороться каждый день, чтобы стать еще крепче.

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Его хозяйка Гарриет Скотт говорит: «Нам посчастливилось найти этого особенного пёсика, который стал местной звездой. Но для нас он просто Фрэнсис, милая и любящая собака с огромным количеством энергии. Он любит бегать и играть, скакать по диванам и жить той жизнью, которую мы бы пожелали всем бездомным животным. Без него наша семья не была бы полной. У Фрэнсиса просто море любви к людям, потому что как раз людская любовь его и спасла».

Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Текст: Flytothesky.ruЩенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

 
 
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