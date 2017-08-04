Щенок был окружен такой любовью и заботой, что вышел из глубокой комы

Холодным зимним вечером семья Скотт из города Джексона (Миссисипи) нашла картонную коробку на дороге рядом с мусорным баком.

Заглянув в неё, они обнаружили лежащего там щенка! Крошечная собака выглядела неподвижной и бездыханной, но, к счастью, она была жива.





Пара привезла собаку в приют Community Animal Rescue & Adoption (CARA), где не практикуется эвтаназия животных. Ветеринар подтвердил, что пёсик жив, но находится в глубокой коме.





Не будучи уверенными, проснется ли собака, Скотты запаниковали, но персонал CARA сделал все возможное, чтобы вернуть щенка к жизни. Они содержали его в тепле и в безопасности, а в День святого Валентина в его честь даже была организована вечеринка.





К собаке, которую назвали Фрэнсисом, приходило много посетителей, которые желали ему выздоровления. И со всеми этими лучиками добра и любви Фрэнсис вскоре открыл глаза и окончательно проснулся.





Когда Фрэнсис вышел из комы, его отправили домой со специалистами из приюта CARA, чтобы оказывать собаке круглосуточную помощь. Фрэнсиса еще два месяца кормили через специальный зонд, и ему было сложно вновь научиться ходить.





После длительного лечения он наконец-то встал на лапы. Фрэнсис – самый настоящий боец, и он продолжает бороться каждый день, чтобы стать еще крепче.





Его хозяйка Гарриет Скотт говорит: «Нам посчастливилось найти этого особенного пёсика, который стал местной звездой. Но для нас он просто Фрэнсис, милая и любящая собака с огромным количеством энергии. Он любит бегать и играть, скакать по диванам и жить той жизнью, которую мы бы пожелали всем бездомным животным. Без него наша семья не была бы полной. У Фрэнсиса просто море любви к людям, потому что как раз людская любовь его и спасла».





Текст: Flytothesky.ru