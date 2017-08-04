15 потрясающих ночных фотографий нашего мира

Когда солнце садится, наш мир все равно выглядит не менее удивительно, нежели в дневное время. Конкурс астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year отобрал самые удачные снимки ночного неба и Вселенной, сделанные фотографами по всему миру. Объявление победителей назначено на 14 сентября.

1. «Битва, которую мы проигрываем», Хайтон Ю





Млечный путь недобро навис над миниатюрным радиотелескопом. Китайская обсерватория Миюнь в пригороде Пекина.

2. «Лунный ледяной пейзаж», Крис Уильямс





Морозной зимней ночью одинокий путник сидит на вершине Замка Ветров (Кастелл-и-Гвинт), гора Глидер-Фах, север Уэльса.

3. «Аврора над городом Свеа», Агуртзане Конселлон





Пурпур и зелень Авроры Бореалис над угледобывающим городом Свеа на Шпицбергене. Земля освещена мощными промышленными огнями на пирсе Свеа.

4. «Синий час», Томми Элиассен





Полумесяц Луны и Марс смотрят на Сальтфьеллет (Норвегия). Северное сияние было неожиданным гостем в кадре, поскольку солнце было на 10 градусов над горизонтом.

5. Корона Северного сияния», Юлия Жуликова





Во время астрофотографического тура по Мурманской области со Стасом Коротким, астрономом-любителем и популяризатором астрономии в России. Бирюза полярного сияния освещает деревья в снегу. Под светом фонарей они выглядят насыщенного розового цвета. Удивительное световое шоу природы.

6. «Прекрасный Тромсё», Дерек Бурдени





Вероятность Авроры была низкой в тот вечер, поэтому фотограф остался в Тромсё и не поехал к фьорду. В результате он запечатлел ответ природы на потрясающее освещение на набережной.

7. «Полумесяц над маяком Нидлз», Эйнсли Беннетт





7%-ный полумесяц воскового цвета на вечернем небе над маяком Нидлз на западе острова Уайт. Полумесяц действительно очень тонкий, а его остальные очертания – это солнечный свет, отражающийся от поверхности Земли

8. «Осеннее молоко», Брэндон Йошизава





Заснеженная гора на востоке Сьерра-Невады (штат Калифорния) над «ржавым» осиновым лесом, а на них сверху взирает Млечный Путь.

9. «Суетность и спокойствие», Приска Лоу





Фото сделано с самой высокой гонконгской горы Пик. Мы видим сутолоку и суету мегаполиса на фоне спокойного и величественного звездного неба. Вдоль береговой линии резкий и яркий свет свидетельствует о стремительной жизни городов, к которой многие из нас привыкли.

10. «Миссис Большая Медведица», Николас Роммельт





Путник смотрит на Большую Медведицу, заглядывающую в огромную ледниковую пещеру в Энгадине, Швейцария.

11. «Падающая звезда и планета Юпитер», Роб Боуз





Падающая звезда вспыхнула на небе над скалистым ландшафтом Портленда (Дорсет), рядом с ней планета Юпитер.

12. «Отражение», Беата Бенке





Водная рябь на норвежском пляже Скагсанден отражает яркие зеленые завитки северного сияния. Чтобы получить эффект блестящей поверхности, фотографу пришлось лезть в воду. И только когда вода отступила очень низко, появилась возможность запечатлеть красивый пейзаж.

13. «Суперлуна», Джорджия Хофер





Великолепный вид на Суперлуну, освещающую ночное небо в сердце Доломитовых Альп в Италии. В ночь на 14 ноября 2016 года Луна была в перигее в 356511 км от центра Земли. Это её самое близкое приближение с 1948, следующее будет только в 2034. В ту ночь Луна была на 30% ярче и на 14% больше, нежели обычные полные луны.

14. «Потерянный час», Эндрю Уайт





Яркие лучи звездных троп в течение часа вращались над одиноким странником на фоне розово-пурпурного ночного неба в то время, когда часы переводятся вперед при переходе на летнее время. Казалось, время остановилось.

15. «Дорога домой», Руслан Мерзляков





Облака заволокли небо Швеции, освещая путь человеку на мотоцикле, который спешит домой. Серебристые облака находятся выше всего в атмосфере Земли (60 км). Эти облака формируются из ледяных кристалликов и иногда становятся видимыми в сумерках, когда Солнце подсвечивает их из-за горизонта.

Текст: Flytothesky.ru