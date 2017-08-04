Кто сказал, что у мужчин плохая память!





Семейная пара была занята шопингом к годовщине своей свадьбы: точнее, это была инициатива жены, а муж покорно пошел с ней, чтобы помочь с покупками. Огромный торговый центр в выходной день был как обычно переполнен людьми, и жена полностью погрузилась с головой в процесс, деловито снуя между магазинами и не обращая более ни на что внимания. Спустя какое-то время она с удивлением обнаружила, что ее мужа нигде поблизости не видно, хотя на старте он все время держался возле неё, но чуть-чуть позади.

Она расстроилась, так как у них было много запланированных дел, и поэтому, немного нервничая, позвонила ему по мобильному телефону, чтобы выяснить, куда он пропал и не потерялся ли в шумной толпе.

Муж сразу взял трубку и бодро отрапортовал: «Все в порядке. Я не потерялся. Ты была так занята шопингом, что я решил немного отвлечься. Где я сейчас? Ты помнишь ювелирный магазин, мы там были примерно пять лет назад, и ты буквально влюбилась в то бриллиантовое ожерелье, которое мы не могли себе позволить, и я тогда пообещал, что когда-нибудь обязательно тебе его куплю?»

Жена едва не задохнулась от счастья и чуть не плача сказала: «Да, конечно, я помню этот магазин».

Муж ответил: «Ну вот, а рядышком с ним паб, вот в нем я сейчас и нахожусь!»

Текст: Flytothesky.ru