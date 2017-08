«Свинонас» – новый трендовый рецепт в Интернете

Блюдо, называемое «свинонасом» – это ананас на гриле, фаршированный свининой и завернутый в полоски бекона.

Ананас – популярный летний фрукт, а запекание кусочков тропических фруктов на гриле не является чем-то новым. Но слышали ли вы когда-нибудь о «свинонасе»?

Название говорит само за себя. «Свинонас» состоит из ананаса, фаршированного свининой и креативно обернутого полосками бекона, а после сдобренного различными приправами. Отважные шеф-повара делятся своими результатами в Twitter .

Этот оригинальный гриллированый вариант распространился по всему Интернету и явно не оставил публику равнодушной.

Кто-то в восторге от «свинонаса».

@Vash_505 #foodporn we had swineapple for dinner today! Pork inside a pineapple and wrapped in bacon! 5 hours on the barbecue! NOMS! pic.twitter.com/SWWVFiQrlG — Olivia T (@SwedishGrrrl) August 3, 2017

— Сегодня у нас был свинонас на ужин! Свинина внутри ананаса и завернутая в бекон! 5 часов на гриле-барбекю!

We made a #swineapple and our summer is now complete pic.twitter.com/ZvBVadZ9yP — LadyMermaid (@CourtneyLove312) July 16, 2017

— Мы приготовили свинонас (#swineapple), и он, можно сказать, сделал наше лето.

Другие же настроены скептично к этому новому пищевому тренду.

First pizza, now bacon. You need to chill out pineapple on ruining good things. #swineapple — Tyler Chaves (@tylchaves) August 4, 2017

— Сначала издевались над пиццей, теперь над беконом. Прекратите портить ананасом хорошие продукты.

There's just something about the word "swine" that turns me off. #swineapple — Bella (@Golfwangmom68) August 4, 2017

— Само слово «свинья» меня отталкивает.

Несмотря на полярность мнений, «свинонасовый» тренд не теряет популярности. Интересно, что станет трендовым в Интернете после него?

Текст: Flytothesky.ru