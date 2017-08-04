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«Свинонас» – новый трендовый рецепт в Интернете

05.08.2017 17:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Блюдо, называемое «свинонасом» – это ананас на гриле, фаршированный свининой и завернутый в полоски бекона.

Ананас – популярный летний фрукт, а запекание кусочков тропических фруктов на гриле не является чем-то новым. Но слышали ли вы когда-нибудь о «свинонасе»?

Название говорит само за себя. «Свинонас» состоит из ананаса, фаршированного свининой и креативно обернутого полосками бекона, а после сдобренного различными приправами. Отважные шеф-повара делятся своими результатами в Twitter.

Этот оригинальный гриллированый вариант распространился по всему Интернету и явно не оставил публику равнодушной.

Кто-то в восторге от «свинонаса».

— Сегодня у нас был свинонас на ужин! Свинина внутри ананаса и завернутая в бекон! 5 часов на гриле-барбекю!

— Мы приготовили свинонас (#swineapple), и он, можно сказать, сделал наше лето.

Другие же настроены скептично к этому новому пищевому тренду.

— Сначала издевались над пиццей, теперь над беконом. Прекратите портить ананасом хорошие продукты.

— Само слово «свинья» меня отталкивает.

Несмотря на полярность мнений, «свинонасовый» тренд не теряет популярности. Интересно, что станет трендовым в Интернете после него?«Свинонас» – новый трендовый рецепт в Интернете

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Блюдо, называемое «свинонасом» – это ананас на гриле, фаршированный свининой и завернутый в полоски бекона. Ананас – популярный летний фрукт, а запекание кусочков...

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