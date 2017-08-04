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«Свинонас» – новый трендовый рецепт в Интернете
05.08.2017 17:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Блюдо, называемое «свинонасом» – это ананас на гриле, фаршированный свининой и завернутый в полоски бекона.
Ананас – популярный летний фрукт, а запекание кусочков тропических фруктов на гриле не является чем-то новым. Но слышали ли вы когда-нибудь о «свинонасе»?
Название говорит само за себя. «Свинонас» состоит из ананаса, фаршированного свининой и креативно обернутого полосками бекона, а после сдобренного различными приправами. Отважные шеф-повара
Этот оригинальный гриллированый вариант распространился по всему Интернету и явно не оставил публику равнодушной.
Кто-то в восторге от «свинонаса».
— Сегодня у нас был свинонас на ужин! Свинина внутри ананаса и завернутая в бекон! 5 часов на гриле-барбекю!
— Мы приготовили свинонас (#swineapple), и он, можно сказать, сделал наше лето.
Другие же настроены скептично к этому новому пищевому тренду.
— Сначала издевались над пиццей, теперь над беконом. Прекратите портить ананасом хорошие продукты.
— Само слово «свинья» меня отталкивает.
Несмотря на полярность мнений, «свинонасовый» тренд не теряет популярности. Интересно, что станет трендовым в Интернете после него?
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Блюдо, называемое «свинонасом» – это ананас на гриле, фаршированный свининой и завернутый в полоски бекона. Ананас – популярный летний фрукт, а запекание кусочков...
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