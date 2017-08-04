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В чём ваш Знак Зодиака может считать себя лучшим?

05.08.2017 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В чём ваш Знак Зодиака может считать себя лучшим?

Лучший — это понятие относительное. Ведь лучшее мы выбираем в соответствии со своими предпочтениями. И то, что кому-то может показаться самым-самым, для нас будет абсолютно не приемлемо.

Знаки Зодиака не выбирают, мы уже рождаемся с определёнными чертами, присущими тому или иному знаку. Но в каждом из них определённо есть достоинство, свойственное только вашему знаку. Поэтому неудивительно, что возникают вопросы: Чем я отличаюсь от других? Есть ли во мне изюминка? Мы подскажем вам, в чём вы действительно хороши!В чём ваш Знак Зодиака может считать себя лучшим?

 
 
 
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Лучший — это понятие относительное. Ведь лучшее мы выбираем в соответствии со своими предпочтениями. И то, что кому-то может показаться самым-самым, для нас будет...

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