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Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

05.08.2017 19:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для чего мы используем макияж? Правильно: для легкой корректировки внешности, но креативные люди находят и более интересные пути его применения. 31-летняя Мими Чой из Ванкувера (Канада) решила стать визажистом, создающим гиперреальные оптические иллюзии, и ее удивительные творения принесли ей 274 тысячи фоловеров в Instagram.

Прежде чем стать креативным визажистом, Мими получила диплом учителя и три года работала в дошкольном заведении. «Я чувствовала, что мне хочется творить. Мне нравилось быть учительницей, но я не была полностью довольна этой работой, – говорит она. – Мне нужен был новый жизненный вызов». Уйдя из преподавательской деятельности, она начала экспериментировать с макияжем у себя дома.

«Я всегда была человеком творческим и раньше делала свадебные макияжи, которые нравились людям. Но моя нынешняя работа – это нечто». Она поступила в колледж искусства красоты, и обучение действительно помогло Мими перейти на новый уровень. Она стала особенно востребованной в Хэллоуин. «Я хотела сделать что-то оригинальное на 31 октября, поэтому я порылась в Instagram и нашла фото женщины, которая выглядела так, как будто ее лицо разломлено на куски».

«Я никогда не пробовала этот сумасшедший макияж на себе, но однозначно остановилась на черно-белом лайнере для глаз». А все остальное – это уже история.

Мими Чой создает свои умопомрачительные работы с мастерским чувством перспективы, создавая трехмерность на плоской поверхности. Она играет с макияжем, как истинный художник, и заставляет кожу «выступать» или «втягиваться» в тело.

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Девушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

Текст: Flytothesky.ruДевушка оставила карьеру учителя для создания оптических иллюзий в макияже

 
 
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Для чего мы используем макияж? Правильно: для легкой корректировки внешности, но креативные люди находят и более интересные пути его применения. 31-летняя Мими Чой...

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