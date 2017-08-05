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Слон остановил грузовик с картофелем и решил перекусить

05.08.2017 23:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Водитель грузовика, загруженного картошкой, преспокойно ехал по трассе на востоке Индии, когда вдруг навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару секунд хобот животного уже проник внутрь грузовика и таскал картофель…

Хотя сторонние наблюдатели пытались помешать оголодавшему животному, слон вообще не обращал н них внимания. Никто не мог помешать ему спокойно поесть.

Вся эта сцена была снята на камеру. Хотя все это выглядит весело, на самом деле это сигнал о том, что слонам в их естественной среде обитания все чаще приходится в поисках пищи обращаться к человеку. На этот раз все обошлось спокойно и без жертв…

Текст: Flytothesky.ruСлон остановил грузовик с картофелем и решил перекусить

 
 
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Водитель грузовика, загруженного картошкой, преспокойно ехал по трассе на востоке Индии, когда вдруг навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару...

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