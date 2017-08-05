Слон остановил грузовик с картофелем и решил перекусить

Водитель грузовика, загруженного картошкой, преспокойно ехал по трассе на востоке Индии, когда вдруг навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару секунд хобот животного уже проник внутрь грузовика и таскал картофель…

Хотя сторонние наблюдатели пытались помешать оголодавшему животному, слон вообще не обращал н них внимания. Никто не мог помешать ему спокойно поесть.

Вся эта сцена была снята на камеру. Хотя все это выглядит весело, на самом деле это сигнал о том, что слонам в их естественной среде обитания все чаще приходится в поисках пищи обращаться к человеку. На этот раз все обошлось спокойно и без жертв…

Текст: Flytothesky.ru