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Слон остановил грузовик с картофелем и решил перекусить
05.08.2017 23:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Водитель грузовика, загруженного картошкой, преспокойно ехал по трассе на востоке Индии, когда вдруг навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару секунд хобот животного уже проник внутрь грузовика и таскал картофель…
Хотя сторонние наблюдатели пытались помешать оголодавшему животному, слон вообще не обращал н них внимания. Никто не мог помешать ему спокойно поесть.
Вся эта сцена была снята на камеру. Хотя все это выглядит весело, на самом деле это сигнал о том, что слонам в их естественной среде обитания все чаще приходится в поисках пищи обращаться к человеку. На этот раз все обошлось спокойно и без жертв…
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Водитель грузовика, загруженного картошкой, преспокойно ехал по трассе на востоке Индии, когда вдруг навстречу выскочил дикий слон, явно желая перекусить. За пару...
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