Собака из приюта настолько привязана к своему другу, что забирать их нужно только вместе

Знакомьтесь, Бонни и Клайд, неразлучные собаки из приюта, которые больше всего на свете хотят быть вместе. Они настолько привязаны друг к другу, что Клайд, пёсик поменьше, всегда сидит верхом на Бонни – и они, по-видимому, жить друг без друга не могут.

Эта очаровательная парочка была найдена на улице и доставлена в приют Marikoa County Animal Care & Control ( MCACC ). Сотрудники приюта были удивлены, увидев, что Бонни периодически таскает Клайда у себя на спине.

«Сначала мы подумали, что это случайность, – говорит сотрудник организации МСАСС – Теперь мы поняли, что они очень друг к другу привязаны. Они спят только месте, они доверяют только друг другу, они оберегают друг друга от стресса, и потому им нужен общий дом».

Давайте надеяться, что мечта Бонни и Клайда о любящем теплом доме для них двоих сбудется.

Знакомьтесь, Бонни и Клайд, неразлучные собаки из приюта, которые больше всего на свете хотят быть вместе





Они настолько привязаны друг к другу, что Клайд, пёсик поменьше, всегда сидит верхом на Бонни





«Сначала мы подумали, что это случайность»





«Теперь мы поняли, что они очень друг к другу привязаны»





Они даже едят вместе… И единственное, что им сейчас нужно – это дом, где их будут любить





Текст: Flytothesky.ru