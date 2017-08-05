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Собака из приюта настолько привязана к своему другу, что забирать их нужно только вместе
05.08.2017 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Бонни и Клайд, неразлучные собаки из приюта, которые больше всего на свете хотят быть вместе. Они настолько
Эта очаровательная парочка была найдена на улице и доставлена в приют Marikoa County Animal Care & Control (
«Сначала мы подумали, что это случайность, – говорит сотрудник организации МСАСС – Теперь мы поняли, что они очень друг к другу привязаны. Они спят только месте, они доверяют только друг другу, они оберегают друг друга от стресса, и потому им нужен общий дом».
Давайте надеяться, что мечта Бонни и Клайда о любящем теплом доме для них двоих сбудется.
Знакомьтесь, Бонни и Клайд, неразлучные собаки из приюта, которые больше всего на свете хотят быть вместе
Они настолько привязаны друг к другу, что Клайд, пёсик поменьше, всегда сидит верхом на Бонни
«Сначала мы подумали, что это случайность»
«Теперь мы поняли, что они очень друг к другу привязаны»
Они даже едят вместе… И единственное, что им сейчас нужно – это дом, где их будут любить
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Знакомьтесь, Бонни и Клайд, неразлучные собаки из приюта, которые больше всего на свете хотят быть вместе. Они настолько привязаны друг к другу, что Клайд, пёсик...
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