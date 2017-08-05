ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

05.08.2017 23:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Беспощадные веяния моды диктуют нам свои жесткие условия. Мы то перекрашиваемся в модный оттенок, то надеваем экстремально короткие юбки, то отращиваем неприлично широкие брови.

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Но некоторые вещи по-настоящему уродуют даже самых милых и симпатичных девушек. Узнайте, от каких 9 тенденций нужно навсегда отказаться.

1. Выбритые виски

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Парни считают такую прическу одной из самых отвратительных. С ней вы похожи на мужиковатую рокершу, а не на женственную даму. Длинные волосы или аккуратное каре будет намного лучшим вариантом.

2. Пирсинг на губе

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Отталкивающий вид такого своеобразного украшения пугает некоторых парней. Целовать такую даму страшновато. Особенно отвратительно смотрится пирсинг в сочетании с густо накрашенными губами.

3. Заросшие волосы

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Бесформенная прическа нуждается в срочном вмешательстве парикмахера. Даже для того, чтобы сделать на голове художественный беспорядок, нужно провести полчаса у зеркала. Засаленные и торчащие в разные стороны волосы не вызывают теплых чувств.

4. Шорты с дырками и потертостями

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Если с порванными джинсами еще можно хоть как-то смириться, то дырявые шорты — настоящий треш. Особенно на полненьких девушках, которые упорно считают себя худыми. Да и образ получится слишком нескромным.

5. Горжетки с лапами животных. 

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Забудьте об этом раз и навсегда!

6. Синие тени

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

В 2017 интенсивный макияж в фаворе. Особенно популярны яркие синие тени, с которыми появлялись на красной дорожке звезды. Вот только в повседневной жизни девушка с такими тенями похожа на пришельца с далекой планеты.

7. Помада, далеко выходящая за контур губ

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Повальное увлечение матовыми помадами дало свои плоды. Девушки могут не только самостоятельно увеличивать губы, но и без всякого волшебства превращать их в вареники. Помадой обмазываются чуть ли не до подбородка, тем самым скрадывают естественный контур своих губ.

8. Мужской стиль одежды

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Красиво смотрится рубашка мужского кроя. Бывают уместными и берцы. Но порой девушки облачаются с головы до ног в мужскую одежду. Она полностью скрывает их соблазнительные формы, превращает в женоподобных мальчиков. Лучше уж носить платья.

9. Огромные серьги, которые оттягивают мочки ушей

9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Серьги-люстры идут не всем. Но это не единственный их минус. Если такой аксессуар выполнен из тяжелого материала, он сильно оттягивает мочки. После носки таких сережек может появиться раздражение и покраснение. Можно даже порвать мочку, если резко повернуть голову. Словом, ни о какой красоте и речи быть не может.9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беспощадные веяния моды диктуют нам свои жесткие условия. Мы то перекрашиваемся в модный оттенок, то надеваем экстремально короткие юбки, то отращиваем неприлично...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Отважный пони присоединился к велосипедной гонке в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика