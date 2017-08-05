9 вещей, которые уродуют внешность девушек

Беспощадные веяния моды диктуют нам свои жесткие условия. Мы то перекрашиваемся в модный оттенок, то надеваем экстремально короткие юбки, то отращиваем неприлично широкие брови.





Но некоторые вещи по-настоящему уродуют даже самых милых и симпатичных девушек. Узнайте, от каких 9 тенденций нужно навсегда отказаться.

1. Выбритые виски





Парни считают такую прическу одной из самых отвратительных. С ней вы похожи на мужиковатую рокершу, а не на женственную даму. Длинные волосы или аккуратное каре будет намного лучшим вариантом.

2. Пирсинг на губе





Отталкивающий вид такого своеобразного украшения пугает некоторых парней. Целовать такую даму страшновато. Особенно отвратительно смотрится пирсинг в сочетании с густо накрашенными губами.

3. Заросшие волосы





Бесформенная прическа нуждается в срочном вмешательстве парикмахера. Даже для того, чтобы сделать на голове художественный беспорядок, нужно провести полчаса у зеркала. Засаленные и торчащие в разные стороны волосы не вызывают теплых чувств.

4. Шорты с дырками и потертостями





Если с порванными джинсами еще можно хоть как-то смириться, то дырявые шорты — настоящий треш. Особенно на полненьких девушках, которые упорно считают себя худыми. Да и образ получится слишком нескромным.

5. Горжетки с лапами животных.





Забудьте об этом раз и навсегда!

6. Синие тени





В 2017 интенсивный макияж в фаворе. Особенно популярны яркие синие тени, с которыми появлялись на красной дорожке звезды. Вот только в повседневной жизни девушка с такими тенями похожа на пришельца с далекой планеты.

7. Помада, далеко выходящая за контур губ





Повальное увлечение матовыми помадами дало свои плоды. Девушки могут не только самостоятельно увеличивать губы, но и без всякого волшебства превращать их в вареники. Помадой обмазываются чуть ли не до подбородка, тем самым скрадывают естественный контур своих губ.

8. Мужской стиль одежды





Красиво смотрится рубашка мужского кроя. Бывают уместными и берцы. Но порой девушки облачаются с головы до ног в мужскую одежду. Она полностью скрывает их соблазнительные формы, превращает в женоподобных мальчиков. Лучше уж носить платья.

9. Огромные серьги, которые оттягивают мочки ушей





Серьги-люстры идут не всем. Но это не единственный их минус. Если такой аксессуар выполнен из тяжелого материала, он сильно оттягивает мочки. После носки таких сережек может появиться раздражение и покраснение. Можно даже порвать мочку, если резко повернуть голову. Словом, ни о какой красоте и речи быть не может.

Текст: Flytothesky.ru