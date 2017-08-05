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Отважный пони присоединился к велосипедной гонке в Польше
05.08.2017 21:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пони, сорвавшийся с привязи, стал звездой велопробега «Тур по Польше».
Маленькая лошадка проскакала вместе с группой гонщиков-велосипедистов достаточно приличное расстояние, как для такого животного. Пони сновал между десятками велосипедистов и иногда даже мешал движению.
Наконец российский велосипедист Роман Майкин направил пони в безопасный переулок, поскольку рвение парнокопытного спортсмена стало слишком опасным.
Зато пони почти несколько минут принимал участие в гонке.
Twitter-аккаунт CyclingHubTV поделился видео гонки отважного пони в Интернете.
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Пони, сорвавшийся с привязи, стал звездой велопробега «Тур по Польше». Маленькая лошадка проскакала вместе с группой гонщиков-велосипедистов достаточно приличное...
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