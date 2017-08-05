Отважный пони присоединился к велосипедной гонке в Польше

Пони, сорвавшийся с привязи, стал звездой велопробега «Тур по Польше».





Маленькая лошадка проскакала вместе с группой гонщиков-велосипедистов достаточно приличное расстояние, как для такого животного. Пони сновал между десятками велосипедистов и иногда даже мешал движению.

Наконец российский велосипедист Роман Майкин направил пони в безопасный переулок, поскольку рвение парнокопытного спортсмена стало слишком опасным.

Зато пони почти несколько минут принимал участие в гонке.

Twitter-аккаунт CyclingHubTV поделился видео гонки отважного пони в Интернете.