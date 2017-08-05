Тест: Какая ваша интровертная черта является доминирующей?

Разделение людей на четыре категории в зависимости от черт характера действительно верно. Но сложная организация человека доказывает нам, что даже самый явный экстраверт — человек максимальной активности, открытости и общительности — может обладать чертами интроверта. Вполне возможно, что социальный человек, любящий находиться в центре внимания, спустя некоторое время нуждается в отдыхе и восстановлении, ведь постоянные взаимодействия и контакты с людьми эмоционально его истощают.

Мы предлагаем вам узнать, какой интроверт скрывается внутри вас!