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Тест: Какая ваша интровертная черта является доминирующей?
06.08.2017 13:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Разделение людей на четыре категории в зависимости от черт характера действительно верно. Но сложная организация человека доказывает нам, что даже самый явный экстраверт — человек максимальной активности, открытости и общительности — может обладать чертами интроверта. Вполне возможно, что социальный человек, любящий находиться в центре внимания, спустя некоторое время нуждается в отдыхе и восстановлении, ведь постоянные взаимодействия и контакты с людьми эмоционально его истощают.
Мы предлагаем вам узнать, какой интроверт скрывается внутри вас!
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Разделение людей на четыре категории в зависимости от черт характера действительно верно. Но сложная организация человека доказывает нам, что даже самый явный...
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