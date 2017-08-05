3 навыка, которые обостряют вашу интуицию

Это, конечно, здорово иметь острый аналитический ум, но иногда самым умным органом является именно интуиция. Доверять своему внутреннему голосу – это значит доверять всем своим подсознательным чувствам и ощущениям, хотя для некоторых людей понятие «слушаться интуиции» является действием иррациональным и нелогичным. Однако это неправильное восприятие. Действия в соответствии с интуицией – это рефлексивное поведение. Заметьте: рефлексивное, а не импульсивное. Это то, как мы используем и трансформируем наш опыт в суждения и поступки. Создайте пространство для общения со своим «шестым чувством» и всегда внимательно его выслушивайте.





Итак, как можно отточить свои навыки по общению с собственной интуицией?

1. Самосознание

Самосознание определяется как «сознательное понимание своего собственного характера, чувств, побуждений и желаний». Оно имеет четкое представление о мотивации, сильных и слабых сторонах, и оно крайне необходимо для усиления интуиции, поскольку без самосознания и самоанализа невозможно интерпретировать смысл, лежащий в основе ваших мыслей, эмоций – и, да, ваших инстинктов. И это вызывает вопрос: как развивать самосознание?

Просканируйте самого себя на предмет того, что происходит в вас. Вы можете подумать: «Я сейчас нервничаю» или «Я чувствую неуверенность относительно того, что будет в дальнейшем». Используйте эти навыки эмоциональной маркировки, чтобы прислушаться к вашему внутреннему голосу и тому, что он хочет вам сообщить.

2. Время для глубоких размышлений

Наши чувства и ощущения не случайны. Они – это порождение чего-то нами наблюдаемого. Чтобы преобразовать наблюдения во что-то измеримое и действенное, мы должны задуматься и немного поразмышлять. Иными словами, инстинкты зачастую являются беспорядочными фрагментами информации. Их нужно «добывать», чтобы определить их ценность.

То, что мы называем интуицией, всегда основывается на наборе переменных, которые мы далеко не всегда собираем в одно целое, как паззл. Только когда вы начнете глубоко обдумывать эти факты, вы сможете объективно и беспристрастно их анализировать, а затем переходить к принятию правильного решения.

3. Честность

Вы не настолько заслуживаете доверия, как вы думаете. Почти все люди считают себя честными, и на вопрос об их искренности всегда отвечают утвердительно, но их действия нередко говорят об обратном. Для того чтобы ваша интуиция давала хорошие результаты – или, по крайней мере, предотвращала плохие последствия – вы должны побороть естественную тенденцию принятия желаемого за действительное. У некоторых из нас есть коварный талант к рационализации собственного плохого поведения. Браки, карьеры и жизни разрушаются и разваливаются потому, что человек уговорил себя так думать и поступать, руководствуясь ошибочными инстинктами.

Мы все хорошие люди в глубине души. На самом деле, честность, как положительная человеческая черта, делает инстинкты особенно ценными. Честность позволяет нам чувствовать чувство вины, когда мы раздумываем о совершении неблаговидного поступка, а потом отказываемся поступать неправедно. Понимание и признание чувства стыда и вины (вместо того, чтобы отбросить их в сторону) может дать нам возможность противостоять резким движениям и ненужным действиям. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и прислушайтесь к тому, что ваша интуиция может вам сказать. Когда мы честны во всем, наши мысли, чувства и инстинкты становятся более точными, более ценными и дают нам возможность поступать правильно и действенно.

Текст: Flytothesky.ru