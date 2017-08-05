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Детская головоломка для взрослых: какая цифра на месте знака вопроса?
06.08.2017 15:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы вас не обманываем, ведь подобного рода задачки дети действительно щёлкают, как семечки. Уж не знаем, по каким причинам это происходит, но эти маленькие гении порой удивляют взрослых своей сообразительностью. Возможно, мы просто всё слишком усложняем, а ведь решение лежит на поверхности.
Итак, внимательно посмотрите на картинку и ответьте на вопрос: какая цифра должна быть вместо вопросительного знака?
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Мы вас не обманываем, ведь подобного рода задачки дети действительно щёлкают, как семечки. Уж не знаем, по каким причинам это происходит, но эти маленькие гении...
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