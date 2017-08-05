Доска желаний: зачем она нужна и как её сделать?

Сколько раз вы уже задумывались о создании доски визуализации ваших мечтаний? Или, может быть, вы думаете, что вся эта затея по-детски глупа и смешна? Вы ошибаетесь. Доска желаний – это наглядное воплощение ваших целей и стремлений. Считайте, что она работает как ваш фотоальбом будущего. Мечты живут в каждом из нас, и у них больше шансов реализоваться, если вы «положите» их на бумагу. Доска желаний даст вам ощущение чёткой направленности по пути к целям. И она работает! Какой же позитив вы можете извлечь из создания такой карты мечты лично для себя?





1. Повышение продуктивности

Для того чтобы преуспеть в жизни и воплотить мечты в реальность, вы должны понять и принять принципы действия успешных людей, а затем применить их к вашей жизни. Создание такой доски является одним из лучших и наиболее эффективных методов определения и постановки целей. Визуализация целей на бумаге поможет вам сосредоточить свою энергию именно в этих направлениях. Вы попросту можете создать картину того, что хотите. А глядя на этот коллаж рисунков и фотографий, вы будете более чётко и ясно понимать, что и как нужно делать. Следовательно, ваша продуктивность возрастёт, а результаты заметно улучшатся.

2. Мотивация

Мечты достигаются не мгновенно, они всё же требуют времени и усилий для реализации. Иногда, правда, нас постигает и разочарование после череды неудач и провалов, особенно, если рядом нет понимающих и поддерживающих людей. Верите или нет, но коллаж из картинок на стене – это реальный помощник в такой ситуации, поскольку он вдохновляет, мотивирует и стимулирует. С другой стороны, помните, что ваши мечты должны быть основаны на реальности, а не на банальном слове «хочу».

3. Развлечение

Доска желаний является одним из самых захватывающих и увлекательных рукотворных проектов, где вы можете задействовать всю свою фантазию и креативность, а также смело импровизировать с материалами. Если вы создадите действительно стильную вещицу, такая доска желаний запросто послужит уникальным дополнением к вашему интерьеру.

Итак, если вы приняли решение визуализировать собственные желания и стремления, как вы можете это сделать, и что для этого потребуется?

1. Чётко определите свои мечты

Первый шаг – это определение ваших мечтаний. Посидите в тишине какое-то время, думая о своей жизни, достижениях и желаниях. Это очень важный этап для понимания того, какое будущее вы хотите. Вы можете записывать всё, что приходит вам на ум, даже самые смешные и самые смелые мечты. Затем можно объединить некоторые идеи, которые в результате станут набором целей. Не знаете с чего начать? Подумайте о том, куда вы хотите двигаться, кем стать и что в итоге получить.

2. Подберите материалы и приступайте к творчеству

Доска желаний создаётся из рисунков, вырезок из журналов, фотографий, а декорировать её можно уже по собственному желанию с помощью цветной бумаги, лоскутков ткани, ярких красок и фломастеров. Вооружитесь ножницами и клеем, возьмите за основу плотную белую бумагу или картон произвольного размера. Выберите одну из ваших лучших и любимых фотографий и поместите её в центр композиции. Это важный момент, так как на вашем любимом фото обычно отражены положительные эмоции, которые вы хотите сохранить и перенести в будущее. Затем подберите подходящие вырезки из журналов, отражающие ваши желания и приклейте их вокруг вашей фотографии. Сюда включаются такие жизненно важные категории, как семья, здоровье, любовь, карьера, хобби и друзья. Но окончательный выбор, конечно же, за вами.

3. Живите своими мечтами

Когда доска готова, повесьте её на хорошо видимом месте, например, около постели, чтобы видеть её утром и вечером, или над рабочим местом, чтобы видеть её весь день. Вы должны верить в неё и во всё, что на ней изображено. Глядя на всё её детали, нужно представлять свои мечты и то, как они реализуются. Со временем вы увидите, что половину картинок на доске можно будет убрать, потому что они сбудутся и станут счастливой реальностью.

Текст: Flytothesky.ru