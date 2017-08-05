Фото двухголовых животных, обнаруженных в природе

Двухголовые животные появляются среди многих разных видов, но большинство из них, как правило, встречаются у черепах, змей, коров, овец и свиней. Хотя их внешний вид, безусловно, может быть несколько шокирующим, причиной этому не что иное, как генетическая мутация и клеточные смещения. Когда вы видите двухголового животного, вы на самом деле смотрите на близнецов, которые не смогли разделиться после оплодотворения.

Итак, что вызывает такие генетические аномалии? В зависимости от вида существует широкий спектр предлагаемых объяснений. Например, когда речь идет о акулах, у которых действительно зафиксировано много мутаций, исследователи рассматривают массу факторов: от метаболических нарушений и инфекций до загрязнения или чрезмерного промысла, приводящего к ограниченному генофонду и как следствие к физическим аномалиям. Некоторые также включают сюда и повышение температуры воды.

Двухголовые животные существовали всегда, с первых дней человеческой цивилизации. Возможно, именно они и стали «героями» древних мифов и легенд о многоглавых чудовищах. Тем не менее, многие из этих двухголовых животных не выживают после рождения или же их срок жизни ограничивается несколькими неделями, максимум несколькими месяцами, хотя случаются и исключения.

1. Двухголовая черепаха, найденная на рынке в Китае. Её владелец сказал, что черепаха здорова и ест даже больше, чем её одноголовые собратья. 14 марта 2006





2. Владелец поит молоком двухголового теленка с четырьмя глазами и двумя ртами в Ланьчжоу, Китай. 5 февраля 2007





3. Зак, справа, и Уизи, слева, – редкая двухголовая бородатая ящерица, принадлежащая Барбаре и Фрэнку Витте из Фаулера, штат Калифорния





4. Палестинский фермер и его двухголовая овца в лагере беженцев в Аль-Фаваре, недалеко от Хеврона. 9 ноября 2008





5. Двухголовая ящерица-бобтейл из Перта (Австралия) ест обеими головами, но большая голова пытается атаковать более мелкую. У ящерицы также проблемы с передвижением, так как обе головы управляют задними ногами. 22 апреля 2010





6. Двухголовый теленок по имени Сана Саида («С Новым годом» на арабском) из марокканской деревни Сефру. 3 января 2014





7. Двухголовая гремучая змея в своем террариуме в зоопарке в Шайдегге, Германия. 22 июля 2016





8. Новорожденный двухголовый поросенок из деревни в провинции Цзянси на востоке Китая. Местный ветеринар сказал, что он вряд ли выживет. 10 апреля 2013





9. Полицефалия встречается не только у животных. Эта двухголовая девочка родилась в больнице Ибну Сина 10 августа 2016 года в Гресике, Индонезия. С первой минуты рождения у неё диагностирована дыхательная недостаточность. Фактически это парапаги или сиамские близнецы





10. Однонедельный двухголовый головастик саламандры, найденный Лабораторией экологии при Университете Хайфы в Израиле. Исследователи предположили несколько причин для мутации: загрязнение воды, радиационные изменения или инбридинг в малой популяции. 9 декабря 2014





11. Теленок с двумя головами и четырьмя глазами лежит возле матери, город Ассам, Индия. Ветеринар прогнозировал теленку не более 10 дней жизни, но на фото ему уже 2 месяца. 28 апреля 2016





12. Мужчина держит двухголовую змею, город Ист-Виллидж (штат Нью-Йорк)





13. Двухголовый теленок в армянском селе Сотк. 28 января 2011





14. Янус, двухголовая греческая черепаха из Женевского музея естественной истории поедает салат. Она представлена прессе и публике во время официального празднования своего десятого дня рождения. 5 сентября 2007





15. Двухголовая морская черепаха в Университете Чанаккале, Турция. У неё два сердца, два легких и два желудка. 3 декабря 2015





16. Двуглавая змея по имени Том и Джерри на выставке-вивариуме в Оффенбурге, Западная Германия. 8 мая 2008





Текст: Flytothesky.ru