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Тайна, зовущаяся «МЫ», о которой говорил король поп-музыки

06.08.2017 17:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тайна, зовущаяся «МЫ», о которой говорил король поп-музыки

У каждого из великих есть своя правда о многих важных жизненных принципах. Не являются исключениями и такие вечные понятия как любовь и дружба. Порой мы напрочь забываем о том, что крепкая связь между двумя людьми способна на невероятные вещи. Скольким мы обязаны этим реально существующим в нашем быстротечном мире чувствам. Из них мы черпаем вдохновение.

Однажды Майкл Джексон открыл для себя одну тайну, наполненную глубоким смыслом одного простого слова «МЫ».Тайна, зовущаяся «МЫ», о которой говорил король поп-музыки

 
 
 
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У каждого из великих есть своя правда о многих важных жизненных принципах. Не являются исключениями и такие вечные понятия как любовь и дружба. Порой мы напрочь...

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