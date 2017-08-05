Тайна, зовущаяся «МЫ», о которой говорил король поп-музыки





У каждого из великих есть своя правда о многих важных жизненных принципах. Не являются исключениями и такие вечные понятия как любовь и дружба. Порой мы напрочь забываем о том, что крепкая связь между двумя людьми способна на невероятные вещи. Скольким мы обязаны этим реально существующим в нашем быстротечном мире чувствам. Из них мы черпаем вдохновение.

Однажды Майкл Джексон открыл для себя одну тайну, наполненную глубоким смыслом одного простого слова «МЫ».