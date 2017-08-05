Самые отвратительные мужские привычки, которые раздражают женщин

Вы думаете, что только женщины могут быть стервами? О нет! Сильный пол тоже может вывести из себя даже ангела во плоти. Мужчины даже не замечают, что некоторые их привычки выходят за все грани приличия. Хочется взять и от всей души пожелать такому кадру всего самого лучшего. А заодно и треснуть книгой по этикету.

Итак, настало время ознакомиться с 10 отвратительными мужскими привычками. Покажите их вашему парню, возможно, он от них избавится.





1. Привычка стричь волосы в носу, а потом не убирать за собой.

Вы заходите в ванную комнату, а там вас ожидает сюрприз. Когда ваш парень оставляет после себя волосяные следы, это выглядит так, словно в вашей ванне помылась собака.

2. Привычка не менять трусы по несколько дней.

Кроме того, что такое нижнее белье неприятно пахнет, оно может стать причиной инфекции. В нестираном белье быстрыми темпами развиваются болезнетворные микроорганизмы.

3. Привычка не мыть за собой посуду.

Да, мытье посуды — не самое приятное занятие. Но выполнять его нужно, чему весь род мужской не очень рад.

4. Привычка пользоваться женской бритвой.

Эй, это моя бритва, парень! Положи ее на место и сходи в магазин за новыми лезвиями. И не стоит забывать, что некоторые заболевания передаются через предметы личной гигиены.

5. Привычка портить воздух.

Даже если ваши отношения перестали быть нежными и романтичными, это не дает повода портить воздух. Или пусть купит качественный освежитель воздуха. Он хоть как-то уменьшит последствия газовой атаки.

6. Привычка оставлять следы мочи на унитазе.

С этим, наверное, сталкивалась каждая девушка, которой довелось жить вместе с парнем. Мокрое сидение унитаза вызовет рвотный рефлекс у каждой чистюли.

7. Привычка чавкать.

Неприятно слышать возле себя смачные звуки чавкающего рта. Хочется поскорее уйти из комнаты. Многие пары скандалят из-за того, что парень не контролирует поведение своего рта во время еды.

8. Привычка приглашать друзей.

Нет ничего плохого в том, что у парня есть приятели. Но плохо то, что он не удосуживается предупредить свою вторую половинку о том, что вечером придут гости. Нужно же и полы протереть, и посуду всю перемыть, и что-то приготовить.

9. Привычка ругаться без надобности.

Крепкое словцо бывает уместным. Иногда о нашей жизни без мата не расскажешь. Но привычка лепить мат без повода шокирует. Такое ощущение, что молодой человек просто не знает других слов.

10. Привычка не закрывать за собой дверь в туалете.

Нет, ханжей среди нас нет, что естественно, то не стыдно. Но прикрыть за собой дверь нужно хоть из чувства элементарного уважения. Не стоит так наглядно демонстрировать все свои физиологические процессы.

Далеко не все привычки парней положительно воспринимаются девушками. Да чего там греха таить, и слабый пол порой не блещет женственностью и скромностью. Но суть в том, что мужчинам стоит бороться со своими отвратительными привычками и навсегда от них избавляться.

Текст: Flytothesky.ru