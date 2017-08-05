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4 научных обоснования, почему плохое настроение действительно может быть полезно

06.08.2017 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В этом мире слишком много стресса и давления, и если у вас в очередной раз дурное настроение, то это не оправдание, чтобы быть несчастным. Психологи говорят, что пользу можно получить и из плохого расположения духа. Попробуйте воспользоваться нижеописанными четырьмя позитивными эффектами негатива.

4 научных обоснования, почему плохое настроение действительно может быть полезно

1. Негатив может стимулировать творческий потенциал

Плохое настроение в 8-10 раз чаще случается у писателей и художников. Эмоциональная чувствительность, интроверсия и импульсивность считаются основными характеристиками творческих людей. И эти черты часто идут рука об руку с негативом. Итак, дурное настроение может привести к лучшему выполнению творческих задач, особенно требующих концентрации, точного исполнения и дивергентного мышления.

В одном Гарвардском исследовании участники с различными уровнями депрессии столкнулись с социальным отторжением, социальным одобрением или нейтральным отношением без какого-либо социального взаимодействия. Затем все они выполнили художественные коллажи, которые после оценивали профессиональные художники. В результате люди, испытавшие социальное отторжение, продемонстрировали лучшие креативные качества, особенно если у них были еще и признаки депрессии. Конечно, депрессию поощрять не стоит; это все же реальное и серьезное заболевание. Тем не менее, интенсивные негативные эмоции однозначно стимулируют к творчеству.

2. Плохое настроение может улучшить память и рассудительность

Живые эмоции вызываются конкретными моментами и настроениями. Эти прочные эмоциональные состояния зависят как от физиологических, так и психологических обстоятельств. Люди являются капризным видом, и постоянно меняющиеся настроения формируют наши когнитивные и мотивационные стратегии. Другими словами, негативный настрой способен улучшить производительность памяти и уменьшить вероятность ошибок, поскольку здравомыслие и рассудительность обостряются. Когда вы находитесь в плохом настроении и оказываетесь в сложной ситуации, вы думаете более критически и меньше полагаетесь на существующие знания и стереотипы.

Что касается памяти, то плохое настроение обычно улучшает внимание, а также восприятие и обработку информации. Люди с плохим настроением менее склонны воспринимать ложные, вводящие в заблуждение детали: например, когда их просят вспомнить поход в супермаркет и их действия. Счастливые и позитивные же люди с меньшей вероятностью запомнят этот опыт. Влияние негатива на память, возможно, связано с тем, что плохое настроение обостряет чувство справедливости и рациональные суждения. То есть люди в дурном расположении духа реже демонстрируют предвзятое отношение. Позитивные люди более склонны к стереотипности и легковерию и менее скептичны.

3. Плохое настроение может помочь вам эффективнее общаться

Люди в плохом настроении общаются эффективнее, чем те, кто находятся в хорошем расположении духа. После просмотра сцены из фильма люди с негативным настроем выдавали более релевантную и качественную информацию, нежели их позитивные «коллеги». Участники исследования в дурном настроении предоставляют меньше неверной или неоднозначной информации и используют меньше слов для коммуникаций. Это свидетельствует о сдержанности, качестве разговора, манерах и точности передачи сообщений.

4. Угрюмость и раздражительность могут объединять людей

Общий враг очень стимулирует возникновение и установление дружеских отношений. Негатив объединяет людей, делая их более сплоченными. В 2015 году был проведен ряд исследований, в которых измерялись и анализировались социальная интеграция и выполнение задач в группах.

В этих экспериментах команда с большей вероятностью разваливалась, когда источник негатива находился внутри группы: например, член команды, отказавшийся сотрудничать. В то же время общие положительные чувства, такие как счастье и энтузиазм, очень объединяли группу.

Однако, когда негатив приходил извне, скажем, в виде общего врага, тогда группа превращалась в сплоченный монолит. Совместные отрицательные эмоции фактически способствуют социальной интеграции и увеличивают эффективность групповых задач. Это также отлично срабатывает, если люди в группе не знают друг друга, и тогда лучший способ подружиться – это совместно кого-то или что-то ненавидеть.4 научных обоснования, почему плохое настроение действительно может быть полезно

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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