Знаки зодиака: насколько они могут быть манипуляторами в отношениях

Мы все становимся немного неразумными, когда влюбляемся. Мы видим вещи так, как хотим их видеть, и смотрим на них через призму любви, которая редко бывает объективной, потому нашему избраннику будет достаточно легко использовать нас в своих интересах, манипулировать нами, контролировать и обманывать. Как это могут делать разные знаки зодиака?





1. Овен

После ссоры или ожесточенного спора он становится сладким и учтивым. Вы думаете это потому, что он слишком любит вас, но на самом деле он пытается обвинить вас в том, что вы спровоцировали его на конфликт. Овен хочет казаться спокойным и рациональным в отношениях, поэтому иррациональным и нелогичным окажетесь вы.

2. Телец

Телец всегда дает вам советы о том, как вы можете сделать что-то лучше или усовершенствовать себя. Вы думаете, что это его способ убедиться в ваших талантах и способностях, но на самом деле он слишком критичен и любит верховодить. Он не просто контролирует вас, он намеренно занижает вашу самооценку и хочет заставить вас думать, что вы не идеал.

3. Близнецы

Он всегда делает вам комплименты и хвалит каждую мелочь. Вы таете и думаете, что Близнецам очень повезло, что они нашли вас. Однако обаяние этого знака скрывает его настоящие намерения, которые, вероятно, не в ваших интересах, а в его собственных. Его похвала усыпляет вас ложным чувством безопасности, и вы будете удивлены, узнав его настоящие цели.

4. Рак

Рак говорит, что вы для него всё, и весь мир вращается вокруг вас. Вы думаете, что он преувеличивает, потому что безумно влюблен. Правда в том, что он перекладывает на вас бремя своего счастья. Рак просто не хочет, чтобы у вас была жизнь за пределами ваших отношений, так что уясните для себя, что он – не ваш ребенок и не ваша ответственность.

5. Лев

Лев постоянно засыпает вас подарками. Вы думаете, что это мило, но он медленно вытесняет ваши личные вещи именно своими дарами. Одно дело – принести цветы, но другое дело, когда он заменяет ваш телевизор или компьютер, потому что они не соответствуют его стандартам. Лев не доверяет вашему вкусу и думает, что он знает лучше. Его конечная цель состоит в том, чтобы принимать за вас все ваши решения.

6. Дева

Этот знак всегда заваливает вас сообщениями и звонит под видом «просто проверки». Но когда вы не сразу отвечаете, он начинает осаждать вас со всех сторон, пока вы не откликнетесь. Конечно, вам нравится иметь столь преданного партнера, но он фактически демонстрирует свои нарциссические качества и рассматривает вас скорее как свое имущество, нежели как самостоятельную личность.

7. Весы

Вы считаете, что это мило, когда Весы говорят вам о том, что лучше вас людей не бывает, что вы самый здравомыслящий и сексуальный партнер в их жизни. По словам этого знака, все его бывшие «сумасшедшие», и проблемы заключались в них, а не в нем. Весы вообще любят нелицеприятно пройтись по бывшим. Задайтесь вопросом, а что Весы расскажут о вас, если ваши отношения закончатся.

8. Скорпион

Когда Скорпион говорит, что вы созданы друг для друга, вы думаете, что он романтичен. По правде говоря, он просто хочет отстранить вас от вашей семьи и друзей и сделать своим собственным приложением. Если вы зависите от него, тогда вам будет не к кому обращаться, когда все пойдет не так. Это не любовь, это больше похоже на одержимость, и она может обостряться.

9. Стрелец

Вы думаете, что Стрелец просто шутит, когда применяет к вам эпитеты «не в своем уме», «глупенький» или «неспособный». На самом деле он так выражает свое отношение. Стрелец считает, что вы должны быть счастливы, что он беспокоится о вас. Это просто его способ принизить вас и дать понять, что он круче. Реальность ситуации заключается в том, что проблемы как раз у него, а не у вас.

10. Козерог

Вы вдохновленно рассказываете Козерогу о своих планах на будущее, и он говорит, что будет максимально поддерживать вас во всем, а то и взвалит сам все на себя. Перевод его намерений: «Я хочу иметь полный контроль над твоими финансами, над твоим общением и твоей жизнью». Вам уготована судьба жить в золотой клетке.

11. Водолей

Хотя с Водолеем можно договориться о свободных отношениях, тем не менее, он умеет зверски ревновать. Вы думаете его ревность означает, что он глубоко заботится о вас. Нет! Причина, по которой правила внезапно меняются, заключается в том, что он в первую очередь говорит вам то, что вы хотите услышать, но делает и ведет себя все равно по-своему.

12. Рыбы

Все свои действия Рыбы оправдывают своей любовью к вам, и вы на это постоянно покупаетесь. Подумайте о том, что оправдание «Но я люблю тебя» далеко не всегда работает. Это скорее замыливание глаз: «Я был груб с твоими родителями, потому что я тебя люблю», «Я взял твою банковскую карточку, потому что я тебя люблю», и «Я вышел из себя, потому что я тебя люблю». Налицо типичная манипуляция.

Текст: Flytothesky.ru