8 самых опасных мест на планете как результат человеческой деятельности

Люди всегда трансформировали под себя свои места обитания, причем некоторые из них в результате были безнадежно «испорчены» и стали небезопасными. В течение многих столетий человек, увы, научился мастерски разрушать планету.

1. Острова сибирской язвы





Название островов говорит само за себя. На всей планете их всего три, и они использовались США, СССР и Великобританией для тестирования биологического оружия. Это остров Грюинард у берегов Шотландии, и он необитаем после десятилетий заражения спорами сибирской язвы. Это остров Возрождения в Аральском море. И это остров Плам неподалеку от Нью-Йорка, где расположен Центр болезней животных.

2. Корейская демилитаризованная зона





Слово «демилитаризованная» немного вводит в заблуждение, поскольку оно относится к участку земли между границами Северной Кореи и Южной Кореи, которую можно назвать ничьей землей. Длина участка 250 км, ширина – 4 км, и здесь сосредоточено наибольшее скопление противопехотных наземных мин на планете. Вход в зону – это рискованное предприятие. Обе стороны постоянно патрулируют границу, поэтому пересечь ее чрезвычайно сложно, не говоря уж о том, что это смертельно опасно.

3. Гилман, Колорадо





Этот шахтерский город появился в 1886 году как результат Колорадского серебряного бума. Сейчас это город-призрак, оставленный жителями из-за загрязнения подземных вод цинком, свинцом, кадмием, мышьяком и сульфидами, которое медленно продолжалось с начала 20-го века. Гилман никогда не был крупным поселением, и в последние годы в нем проживало около 300 человек. Город более не пригоден для жилья и нуждается в полном очищении.

4. Атолл Бикини





Возможно, вы слышали об атомных испытаниях на атолле Бикини в 1950-х годах. Жители островов были фактически изгнаны со своей родины, когда 1 марта 1954 года США начали тестировать там водородную бомбу «Браво», ядерное оружие в 15 мегатонн. Острова остаются необитаемыми и смертельно опасными из-за загрязнения. Однако там живут несколько человек-смотрителей. Они регулярно проверяют почву и работают над методами очистки для уменьшения радиационного воздействия. Были даже предприняты попытки вернуть коренных жителей и их потомков на острова, но атолл Бикини катастрофически загрязнен стронцием-90.

5. Пичер, Оклахома





Отличное место для посещения, если вы хотите отравиться свинцом. Современный город-призрак был оставлен людьми не только из-за нестабильности грунта, грозящего обрушить все здания, но и из-за тяжелых металлов: в 1996 году 34 % местных детей страдали от отравления свинцом. Когда-то Пичер был экономическим центром всего региона из-за обилия свинца и цинка, его население превышало 20 тысяч человек, из них более 14 тысяч шахтеров. Теперь это место – сплошная мертвая пустошь.

6. Виттенум, Австралия





В 1960-х Виттенум был крупнейшим производителем синего асбеста на континенте. Но к 2013 году город закрыли из-за токсичного уровня асбеста в окрестностях. Он становился загрязненным и опасным для всех живущих там людей. К 2015 году правительство Австралии удалило город из реестра государственных служб, по сути «вычеркнув его из жизни». Три жителя, возможно, не знают, что Виттенума больше нет, так как они все еще бросают вызов логике и простому инстинкту самосохранения, отказываясь покидать город.

7. Аральское море





Аральское море когда-то было большим озером между Казахстаном и Узбекистаном. Но из-за глобального изменения климата оно пересохло. Как уже было упомянуто, остров Возрождения когда-то был островом именно в Аральском море, но и его больше нет по причине отсутствия воды, что превратило всю территорию в сухую пустыню. Фактически от озера осталось лишь 10 % от его первоначального размера, и это было названо «одной из наихудших экологических катастроф планеты». Этот район был когда-то процветающим местом, теперь же это мертвая зона под названием пустыня Аралкум.

8. Зона отчуждения Фукусимы, Япония





Из-за землетрясения в Тохоку 11 марта 2011 года цунами обрушилось на атомную электростанцию Фукусима-Дайити, в результате чего произошло три ядерных взрыва. Следственная группа установила, что причины аварии были предсказуемыми, но оператор не следовал основным требованиям безопасности, что и привело к катастрофе. Авария на Фукусиме была без жертв, но тем не менее, люди подверглись воздействию радиации и последствия будут проявляться в течение следующих 30-40 лет. Участок земли в радиусе 20 км нынче закрыт и считается зоной отчуждения.

Текст: Flytothesky.ru