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Цветы для Ротару: в день рождения певицы вспоминаем ее песни

07.08.2017 13:32 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Молдаванка, которая родилась в селе Черновицкой области Украины, стала одной из самых известных советских эстрадных певиц. Репертуар Ротару насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках. Она выпустила свыше 30 альбомов. Среди самых известных ее песен — "Луна, луна", "Лаванда", "Червона рута", "Хуторянка".

Цветы для Ротару: в день рождения певицы вспоминаем ее песни
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Певица София Ротару отметила 70-летний юбилей концертом на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку

Ротару считается одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР, в 2008 году она задекларировала доход почти в 62 миллиона долларов.

Певица живет в Киеве. София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко (1942-2002), у нее есть сын Руслан.

Не имея возможности преподнести певице букет, Sputnik предлагает в день рождения Ротару вспомнить ее лучшие песни о цветах.

 
 
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Народная артистка СССР София Ротару сегодня отмечает 70-летие.

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