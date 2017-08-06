Цветы для Ротару: в день рождения певицы вспоминаем ее песни

Молдаванка, которая родилась в селе Черновицкой области Украины, стала одной из самых известных советских эстрадных певиц. Репертуар Ротару насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках. Она выпустила свыше 30 альбомов. Среди самых известных ее песен — "Луна, луна", "Лаванда", "Червона рута", "Хуторянка".



© Sputnik Екатерина Чеснокова Певица София Ротару отметила 70-летний юбилей концертом на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку

Ротару считается одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР, в 2008 году она задекларировала доход почти в 62 миллиона долларов.

Певица живет в Киеве. София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко (1942-2002), у нее есть сын Руслан.

Не имея возможности преподнести певице букет, Sputnik предлагает в день рождения Ротару вспомнить ее лучшие песни о цветах.