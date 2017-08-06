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Можете ли вы определить, какие из этих часов настоящие?
07.08.2017 14:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Редакция Flytothesky.ru предлагает очередную головоломку для любителей интеллектуального досуга. На картинке ниже изображены двое часов, но среди них есть подделка. Вам снова понадобится внимательность, так что мы советуем вам сесть поближе к экрану и напрячь зрение. Уверяем вас, немногие могут назвать правильный ответ. Мы проверяли
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Редакция Flytothesky.ru предлагает очередную головоломку для любителей интеллектуального досуга. На картинке ниже изображены двое часов, но среди них есть подделка....
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