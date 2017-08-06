3 маленькие вещи, которые стоит делать каждый день до полудня

Доброе утро и хороший день – это не просто приятные слова. Большинство из нас невероятно отвлекаются с самого начала каждое утро и поэтому ежедневно сталкиваются с множеством ненужных разочарований. Мы забываем, что утренние часы чрезвычайно важны – они составляют основу всего дня. Такие бесполезные действия как проверка социальных сетей, телевизор, беспокойство о вещах, которые мы не можем контролировать, и т.д., как правило, задают тон каждого дня. Это означает, что мы тратим много времени и энергии на мелочи, не имеющие значения. Эффективные же утренние часы позволяют нам восстановить чувство контроля и вернуть себя на место «водителя» своей жизни.





Маленькие, изменяющие жизнь вещи (ритуалы)

Почему до полудня, а не раньше? Потому что не все из нас встают на рассвете. Постепенно, но прочно внедряйте в свою жизнь три утренних ритуала, и очень многое вскоре изменится. И, пожалуйста, обратите на слово «постепенно». Начните с первого, затем попробуйте добавить второй и третий.

1. Мойте посуду каждое утро сразу после завтрака

Это самый основной прием пищи, заряжающий вас с самого начала. Теперь вы можете задействовать завтрак, чтобы воспитать самодисциплину. Это жизненно важный навык, требующий постоянной тренировки. Это умение игнорировать отвлекающие факторы и выполнять действительно нужные вещи. Самодисциплина, кстати, требует жертвовать сиюминутными радостями ради более важных целей.

Вот один из самых простых и эффективных способов построения и поддержания ежедневного ритуала самодисциплины. Каждое утро начинайте с малого. Совсем малого. Вымойте посуду после завтрака. Это только один крохотный шаг вперед каждое утро: вымойте свою тарелку, вилку, кофейник и чашку. Не оставляйте никаких грязных тарелок в раковине на потом. Когда вы будете делать это в течение нескольких недель, вы автоматически начнете следить за тем, чтобы раковина была пуста и чиста. Делайте это сознательно и с улыбкой.

2. Физические упражнения, чтобы тренировать тело и разум (15 минут или меньше)

Физическая нагрузка – это самый простой и быстрый способ изменить вашу жизнь не только потому, что он укрепляет тело, но и потому, что он укрепляет разум. Это осознанная деятельность, которая предполагает умственные и физические усилия для стимулирования прогресса. И это почти мгновенно вызывает позитивное чувство самоконтроля в вашем подсознании, даже когда другие обстоятельства жизни кажутся хаотичными.

Физические упражнения становятся личным пространством, где вы можете управлять своим миром. Только вы можете двигать своим телом. Только вы решаете, какую нагрузку себе дадите. Когда вы начинаете свой день с самоконтроля, вам становится намного проще ориентироваться в окружающем мире. Кроме того, последовательный ежедневный ритуал физических упражнений стимулирует работу мозга. Очень важно начинать с малого. Начните с утреннего ритуала, который длится 15 минут или меньше. Если вы чувствуете невероятное сопротивление, сократите его до 10 или 7 минут, но упорно его выполняйте.

3. Прочувствуйте свое присутствие с помощью медитации (15 минут или меньше)

Утренний ритуал медитации на 15 минут – это нелегкий подвиг для большинства новичков. Во время первых попыток они не могут успокоить свой разум и после одного-двух раз сдаются. Но с практикой и терпением медитация может быть очень мощным инструментом. Она дает более глубокий уровень контроля и связывает нас с нашим истинным «я». Самые основные, практические преимущества медитации: снижение психологического стресса и увеличение умственного присутствия (осознания). Когда мы постепенно становимся более осознанными и принимаем настоящий момент через медитацию, мы перестаем быть отвлеченными и тревожными.

Сядьте прямо в кресле (на стуле), ступни на земле, руки на коленях, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 15 минут (или меньше для начала). Когда вы концентрируетесь на ощущении вдоха и выдоха, ум успокаивается.

Как и каждый мускул в теле, ум должен постоянно работать и прогрессировать. И именно для этого и предназначены три маленьких утренних ритуала. У вас есть выбор!

• Вымойте посуду, хотя гораздо легче оставить её в раковине.

• Дайте себе физическую нагрузку, хотя гораздо приятнее поваляться в постели еще с полчаса.

• Погрузитесь в медитацию, хотя было бы интереснее почитать новостную ленту в социальных сетях.

Доказывайте себе каждое утро, что вы можете контролировать свой день и свою жизнь.

Текст: Flytothesky.ru