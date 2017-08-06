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Как полицейский остановил за превышение скорости старушек, ехавших не больше 35 км\ч

07.08.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как полицейский остановил за превышение скорости старушек, ехавших не больше 35 км\ч

Сидя на обочине трассы в ожидании водителей, превышающих скорость, полицейский внезапно заметил авто, плетущееся на скорости 35 км в час.

Полицейский насторожился и подумал, что эта улитка не менее опасна, чем сумасшедшие драйверы, периодически летающие по дороге. Поэтому он немедленно посигналил водителю, чтобы тот остановился.

Подойдя к машине, полицейский увидел в салоне пять благообразных седых старушек: две впереди и три сзади, вытянувшиеся в струнку и белые, как призраки.

Леди-водитель, явно смущенная, вежливо спросила: «Офицер, я не понимаю, я не превышаю скорость! В чем проблема?»

«Мадам, – ответил полицейский. – Вы не превышаете скорость, но вы должны знать, что такое медленное движение также может представлять опасность для других водителей».

«Медленное движение? Нет, сэр, я видела знак «35», больше я не разгоняюсь», – с гордостью ответила старушка.

Полицейский, пытаясь сдержать смешок, объяснил пожилой даме, что «35» – это номер трассы, а не ограничение скорости.

Немного смутившись, старушка поблагодарила полицейского за то, что он указал на ее ошибку.

«Прежде чем вы поедете, мадам, я должен спросить… Все ли у ваших пассажирок в порядке? Эти женщины очень бледные, они не шевелятся и вообще не произнесли ни единого слова», – поинтересовался полицейский.

«О, с ними все в порядке, офицер. Мы только что свернули с трассы 190».Как полицейский остановил за превышение скорости старушек, ехавших не больше 35 км\ч

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Сидя на обочине трассы в ожидании водителей, превышающих скорость, полицейский внезапно заметил авто, плетущееся на скорости 35 км в час. Полицейский насторожился и...

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