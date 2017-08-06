Идеальный муж, который купил машину и дом чужой жене





Несколько мужчин сидят в раздевалке гольф-клуба: кто-то принимает душ, кто-то копошится в своем шкафчике. На скамейке начинает звонить забытый кем-то телефон, и один из мужчин включает громкую связь и начинает разговор. В раздевалке воцаряется полная тишина.

Мужчина: «Привет».

Женщина: «Котик, это я. Ты в гольф-клубе?»

Мужчина: «Да».

Женщина: «Я сейчас в торговом центре и увидела потрясающее кожаное пальто, всего лишь за 1000 долларов. Можно я его куплю?»

Мужчина: «Конечно, покупай, если тебе оно так нравится».

Женщина: «Слушай, котик, а как насчет той машинки, которую мы смотрели на прошлой неделе? Ну мне очень понравилась та моделька».

Мужчина: «Сколько?»

Женщина: «50 тысяч»

Мужчина: «Ну ладно, но смотри, чтоб в полной комплектации и качественно».

Женщина: «Отлично! Котик, ну раз ты в хорошем расположении духа… Помнишь тот дом, ну в общем они все еще его продают. Хотят 155 тысяч».

Мужчина: «Ну ладно, но поторгуйся и сбей цену до 150 тысяч, ты же умеешь».

Женщина: «Моя ты рыбка! Я тебя обожаю!»

Мужчина: «Пока, дорогая, я тоже тебя люблю».

Мужчина кладет трубку. Остальные в раздевалке смотрят на него с отвисшими челюстями и в полном изумлении.

Тот поворачивается и спрашивает: «Мужики, а кто-нибудь знает, чей это вообще телефон?»

Текст: Flytothesky.ru