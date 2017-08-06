|
Идеальный муж, который купил машину и дом чужой жене
07.08.2017 13:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Несколько мужчин сидят в раздевалке гольф-клуба: кто-то принимает душ, кто-то копошится в своем шкафчике. На скамейке начинает звонить забытый кем-то телефон, и один из мужчин включает громкую связь и начинает разговор. В раздевалке воцаряется полная тишина.
Мужчина: «Привет».
Мужчина кладет трубку. Остальные в раздевалке смотрят на него с отвисшими челюстями и в полном изумлении.
Тот поворачивается и спрашивает: «Мужики, а кто-нибудь знает, чей это вообще телефон?»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько мужчин сидят в раздевалке гольф-клуба: кто-то принимает душ, кто-то копошится в своем шкафчике. На скамейке начинает звонить забытый кем-то телефон, и один...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии