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Мы расскажем, кто вы, основываясь на вашей жизненной философии

07.08.2017 13:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Самые важные истины, существующие в нашей жизни, не требуют доказательств и объяснений. Например такие, как: жизнь — это череда чёрных и белых полос; человек делает себя сам; мы не можем изменить прошлое и другие. Люди просто в них верят, понимают и принимают. Но есть множество спорных философских вопросов, на которые каждый человек может найти особенный ответ, такой, какой считает правильным. В этом и состоит отличие правды от истины, ведь правда у каждого своя.

Мы уверены, что наши вопросы заставят вас задуматься. Результаты, в свою очередь, дадут вам ответ на то, кем вы являетесь.Мы расскажем, кто вы, основываясь на вашей жизненной философии

 
 
 
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Самые важные истины, существующие в нашей жизни, не требуют доказательств и объяснений. Например такие, как: жизнь — это череда чёрных и белых полос; человек...

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