Исследователи считают, что Великая пирамида Гизы «прячет» в себе большую загадку

Великая пирамида Гизы уже несколько столетий как магнитом манит археологов и ученых. Она считается одним из самых впечатляющих строений в истории архитектуры. И это только одно здание более крупного комплекса. Помимо Большого Сфинкса – скульптуры с головой человека и туловищем льва – комплекс Гизы состоит из трех больших пирамид, каждая из них был построена для конкретного фараона (Менкауры, Хафры и Хуфу) между 2589 г. и 2504 г. до н.э. Пирамида Хуфу (Хеопса) – самая крупная и самая старая из трех, потому её и называют Великой. Возведена она была ориентировочно в 2560 году до н.э., и её высота составляет 146 м. Для её строительства понадобилось 2,3 миллиона каменных блоков, которые, естественно, необходимо было обработать, транспортировать, а потом уложить. Всего их вес около 5,75 млн. тонн.





Вопрос о том, как были построены пирамиды, по-прежнему является поводом для дискуссий, поскольку требуемая рабочая сила и технические ноу-хау в то время, как считается, были древним египтянам еще недоступны. В результате Великая пирамида породила массу теорий. Одной из них, конечно же, является предположение о том, что это дело рук внеземного разума.





Кроме того, при строительстве пирамиды использовались точнейшие формулы и уравнения: от расчетов земных осей до математических чисел, таких как Pi. Хотя и тут нашлись оппоненты: например, в 1992 году голландский астрофизик Корнелис де Жагер немного пожонглировал цифрами и вычислил скорость света и расстояние между Землей и Солнцем основываясь на измерениях велосипеда, чтобы продемонстрировать, как можно ложно использовать любые показатели.

Нынче ученые считают, что в пирамиде Хуфу есть скрытое углубление, и они якобы уже могут точно определить, где именно. Благодаря работе, проделанной во время проекта ScanPyramids, эксперты вычислили точное местоположение этой секретной камеры, и они считают, что близки к цели. Поскольку пирамида представляет собой сложную сеть комнат и камер, новая и неизведанная доныне полость обещает быть интересным исследованием. Для обнаружения этой пустоты использовалась инфракрасная термография и мюография. Термография – это метод сканирования, фиксирующий тепло, выделяемое объектами, а мюография улавливает частицы «мюоны», которые возникают тогда, когда космические лучи попадают в атмосферу Земли. Мюография уже задействовалась для поиска скрытых туннелей в другой пирамиде Бент, она расположена в 40 км к югу от Каира.





Вполне возможно, что обнаружение этой новой камеры приоткроет завесу тайны над местом упокоения легендарной Нефертити. Некоторые ученые считают, что она похоронена в тайном месте в пирамиде мальчика-фараона Тутанхамона, но многие с этим утверждением не согласны. По мере того как продвигается работа команды ScanPyramid, становится все более понятно, что тайны и загадки древних египтян еще долго будут продолжать будоражить человечество.

Текст: Flytothesky.ru