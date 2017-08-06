Эксперт о Brexit: плата за выход из ЕС – демонстративная акция

МИНСК, 7 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Согласие Великобритании выплатить ЕС до 40 миллиардов евро — хороший знак, считает доктор экономических наук, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза был запущен весной, стороны обязаны договориться о его условиях не позднее конца марта 2019 года, однако этот срок, по согласованию сторон переговоров, может быть продлен. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер отметил в минувший вторник, что единый бюджет Евросоюза на 2018 год будет последним стандартным бюджетом всех 28 стран ЕС ввиду Brexit. При этом власти ЕС выступают за то, чтобы Великобритания исполнила все финансовые обязательства перед ЕС, которые она взяла на себя будучи участником союза.

"Выход Великобритании из Евросоюза — случай беспрецедентный, поэтому ясно, что ЕС хотел бы показать, что выход любой страны из союза контрпродуктивен", — считает российский экономист Руслан Гринберг.

По его словам, англичане лишаются многих преференций, в области торговли снова будут введены тарифы, но британцы этого не хотят, поэтому и начался простой торг.

Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, сообщило ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение". Выплачивать компенсацию за выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) Лондону придется, по меньшей мере, до 2020 года, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

То, что власти Великобритании готовы заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Европейским союзом после выхода из него, по мнению доктора экономических наук, хороший знак.

"В том смысле, что что-то сдвинулось с мертвой точки. Потому что до этого был только взаимный шантаж, а сейчас начнутся реальные переговоры", — констатировал собеседник Sputnik.

"Сорок миллиардов евро для Британии — это, конечно, подъемная сумма, но все-таки будет накладно. Поэтому нужно смотреть детально, о чем будут идти переговоры. Скорее всего, эта сумма пойдет в обмен на что-то", — отметил эксперт.

Он напомнил, что англичане вообще не хотели платить, а потом согласились на озвученную сумму.

"Значит, в обмен на это Европейский союз уступит им в переговорах. Например, по поводу новой процедуры взаимоотношений", — предположил Гринберг.

Он не исключил, что британцы захотят пользоваться всеми правами члена Европейского союза, но при этом не нести за это никакой ответственности.

"Может быть, они будут пытаться добиться статуса Норвегии или Швейцарии. Но одно дело, когда вы не входили в ЕС и пользуетесь этими привилегиями, а другое — когда вышли из союза. Это будет впервые, здесь никаких аналогов нет ", — поясняет экономист.

В любом случае, полагает Гринберг, плата за выход из состава ЕС — демонстративная акция, но она не станет для Великобритании проблемой.

"Во-первых, это произойдет не сразу, выплата не будет оформлена, как одноразовая акция, а станет долгим поэтапным процессом, который растянется лет на пять-шесть. Налоги же есть — вот из них и будут браться средства. А, во-вторых, Великобритания просто может расширить свой государственный долг. Им не впервой это делать", — сказал экономист.

Таким образом, по мнению Гринберга, подоплека в готовности Великобритании заплатить Европейскому союзу за выход из него до 40 миллиардов евро, кроется исключительно в торге. "Суть в том, что британцы за это получат. Я в этом убежден", — подытожил эксперт.