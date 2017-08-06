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Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

07.08.2017 17:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На нашей волшебной планете есть места, при виде которых у вас в буквальном смысле может отвиснуть челюсть. Соленые пруды Марас, расположенные в древней Священной долине инков, – как раз одно из таких мест. Если вы проедете по главной дороге из современного города Куско, то вашим глазам откроется этот захватывающий дух пейзаж.

Их более 3 тысяч, и они лежат перед вами во всей своей красе. Каждый пруд принадлежит конкретному владельцу, а точнее семье. Как они их различают между собой, мы можем только догадываться.

Когда вы спускаетесь по долине и приближаетесь к месту, вы можете рассмотреть эти образования во всех деталях. Они в основном подпитываются одним подземным потоком, а он, как вы понимаете, очень и очень соленый. Процесс образования соли действительно прост: священная вода проникает в эти бассейны (а они неглубокие), а затем испаряется, оставляя тонкую соляную корку.

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

Текст: Flytothesky.ruУникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

 
 
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На нашей волшебной планете есть места, при виде которых у вас в буквальном смысле может отвиснуть челюсть. Соленые пруды Марас, расположенные в древней Священной...

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