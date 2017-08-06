Уникальные соляные пруды Перу не оставят никого равнодушным

На нашей волшебной планете есть места, при виде которых у вас в буквальном смысле может отвиснуть челюсть. Соленые пруды Марас, расположенные в древней Священной долине инков, – как раз одно из таких мест. Если вы проедете по главной дороге из современного города Куско, то вашим глазам откроется этот захватывающий дух пейзаж .

Их более 3 тысяч, и они лежат перед вами во всей своей красе. Каждый пруд принадлежит конкретному владельцу, а точнее семье. Как они их различают между собой, мы можем только догадываться.

Когда вы спускаетесь по долине и приближаетесь к месту, вы можете рассмотреть эти образования во всех деталях. Они в основном подпитываются одним подземным потоком, а он, как вы понимаете, очень и очень соленый. Процесс образования соли действительно прост: священная вода проникает в эти бассейны (а они неглубокие), а затем испаряется, оставляя тонкую соляную корку.





























Текст: Flytothesky.ru