Головоломки на поиск: где спрятались предметы?

Поиск затерянных мелких предметов на картинке среди похожих или одинаковых по размеру развивает не только внимательность, но и точность, а ещё тренирует зрение и концентрацию. Поэтому мы решили загрузить вас как следует, подготовив несколько не таких уж простых головоломок на поиск.

Так что вам придётся постараться. Начинайте!