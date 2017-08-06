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Головоломки на поиск: где спрятались предметы?
07.08.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Поиск затерянных мелких предметов на картинке среди похожих или одинаковых по размеру развивает не только внимательность, но и точность, а ещё тренирует зрение и концентрацию. Поэтому мы решили загрузить вас как следует, подготовив несколько не таких уж простых головоломок на поиск.
Так что вам придётся постараться. Начинайте!
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Поиск затерянных мелких предметов на картинке среди похожих или одинаковых по размеру развивает не только внимательность, но и точность, а ещё тренирует зрение и...
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