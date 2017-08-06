Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Идеальное тело сегодняшнего современного мужчины может ассоциироваться с хорошо прорисованными бицепсами и шестью кубиками на животе, но, как вы видите по этим картинкам, мужчины не всегда было такими.

«Наглядные пособия» были сделаны графическим дизайнером и исследователем Николаем Ламмом (Питтсбург), который также создает кукол Lammely («стандартных людей»), бросающих вызов неестественным пропорциям Барби. Для этого проекта он задействовал 3D-компьютерное моделирование, чтобы показать, как менялась идеальная мужская фигура за последние 150 лет. Ламм учитывал такие аспекты, как особенности культуры и доступность продуктов питания, а также различные фото, которые он собирал для каждого десятилетия. Результат выглядит очень впечатляюще.

Например, в 1870-х годах в моде были объемные талии, как признак достатка и процветания. В Коннектикуте существовал даже клуб Fat Man’s для людей, которые весили не менее 90 кг. Однако на рубеже 20-го века клуб закрылся, поскольку общественное восприятие размеров тела начало меняться, особенно с растущей популярностью Голливуда. Актёрам приходилось худеть, так как камера обычно визуально увеличивает людей, и эта тенденция достигла своего пика в 1960-х годах, когда худощавость и даже поджарость стала самой вожделенной формой тела для мужчин. Затем все снова изменилось в 1980-х годах: настал период популярности спортивных и тренажерных залов и клубов. Мужское тело стало активно наращивать мышцы. На это также повлиял растущий интерес к бодибилдингу.

Посмотрите, как выглядят эти изменения.

1870-е годы – Клуб толстяков









Сегодня ожирение часто связано с плохим экономическим положением, ранее же люди имели легкий доступ к еде, а пухлые фигуры считались привлекательными, потому что они подразумевали принадлежность к высшему классу.

1930-е годы – Мускулистый мезоморф





Кларк Гейбл





Джон Уэйн





Чарльз Атлас





1960-е годы – Тощий рокер





Мик Джаггер





Джон Леннон





В 1960-е годы красивые тела были не так важны. Молодые и не очень молодые американцы небрежно относились к одежде, были тощими и отращивали копну волос. Именно так тогда выражалась индивидуальность и сексуальность.

1980-е годы – Гора мышц





Арнольд Шварценеггер





Сильвестр Сталлоне





В 1970-80-х годах политическая активность и протест уже не в моде, как в 1960-х. Молодость и привлекательность теперь ассоциируется с накаченным телом, чрезмерно рельефным и сексуальным.

1990-е годы до сегодняшнего времени – Обычный мужчина





Брэд Питт





Он отлично выглядит, но он не крупный. У него просто хороший пресс, руки и грудь. Худощав, но с кубиками мышц. Раньше это было бодибилдинг, но тогда стероидов вам не избежать. А сейчас это просто регулярные тренировки – и вместо того, чтобы тратить 10 лет на создание массы, вы просто становитесь очень стройным и мускулистым.





Текст: Flytothesky.ru