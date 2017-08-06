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Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

07.08.2017 16:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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 Идеальное тело сегодняшнего современного мужчины может ассоциироваться с хорошо прорисованными бицепсами и шестью кубиками на животе, но, как вы видите по этим картинкам, мужчины не всегда было такими.

«Наглядные пособия» были сделаны графическим дизайнером и исследователем Николаем Ламмом (Питтсбург), который также создает кукол Lammely («стандартных людей»), бросающих вызов неестественным пропорциям Барби. Для этого проекта он задействовал 3D-компьютерное моделирование, чтобы показать, как менялась идеальная мужская фигура за последние 150 лет. Ламм учитывал такие аспекты, как особенности культуры и доступность продуктов питания, а также различные фото, которые он собирал для каждого десятилетия. Результат выглядит очень впечатляюще.

Например, в 1870-х годах в моде были объемные талии, как признак достатка и процветания. В Коннектикуте существовал даже клуб Fat Man’s для людей, которые весили не менее 90 кг. Однако на рубеже 20-го века клуб закрылся, поскольку общественное восприятие размеров тела начало меняться, особенно с растущей популярностью Голливуда. Актёрам приходилось худеть, так как камера обычно визуально увеличивает людей, и эта тенденция достигла своего пика в 1960-х годах, когда худощавость и даже поджарость стала самой вожделенной формой тела для мужчин. Затем все снова изменилось в 1980-х годах: настал период популярности спортивных и тренажерных залов и клубов. Мужское тело стало активно наращивать мышцы. На это также повлиял растущий интерес к бодибилдингу.

Посмотрите, как выглядят эти изменения.

1870-е годы – Клуб толстяков

 
Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Сегодня ожирение часто связано с плохим экономическим положением, ранее же люди имели легкий доступ к еде, а пухлые фигуры считались привлекательными, потому что они подразумевали принадлежность к высшему классу.

1930-е годы – Мускулистый мезоморф

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Кларк Гейбл

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Джон Уэйн

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Чарльз Атлас

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

1960-е годы – Тощий рокер

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Мик Джаггер

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Джон Леннон

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

В 1960-е годы красивые тела были не так важны. Молодые и не очень молодые американцы небрежно относились к одежде, были тощими и отращивали копну волос. Именно так тогда выражалась индивидуальность и сексуальность.

1980-е годы – Гора мышц

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Арнольд Шварценеггер

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Сильвестр Сталлоне

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

В 1970-80-х годах политическая активность и протест уже не в моде, как в 1960-х. Молодость и привлекательность теперь ассоциируется с накаченным телом, чрезмерно рельефным и сексуальным.

1990-е годы до сегодняшнего времени – Обычный мужчина

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Брэд Питт

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Он отлично выглядит, но он не крупный. У него просто хороший пресс, руки и грудь. Худощав, но с кубиками мышц. Раньше это было бодибилдинг, но тогда стероидов вам не избежать. А сейчас это просто регулярные тренировки – и вместо того, чтобы тратить 10 лет на создание массы, вы просто становитесь очень стройным и мускулистым.

Как менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

Текст: Flytothesky.ruКак менялись стандарты мужского тела за последние 150 лет

 
 
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