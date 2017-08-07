13 признаков «кармических» отношений

Если верить восточной философии, почти каждый человек переживает одни или несколько кармических отношений в течение своей жизни. Они недолговечны и, как правило, являются значимыми жизненными уроками. Кармические отношения разительно отличаются от нормальных и полноценных, а в духовном контексте рассматриваются через призму личного роста. Вот некоторые из их признаков.





1. Они выстраиваются по одной и той же схеме

Если все ваши отношения начинаются, развиваются и заканчиваются по аналогичной схеме, стоит задуматься. Похоже, вы проходите через одни и те же проблемы с завидной регулярностью. Вы застряли в этом шаблоне, потому от него нужно избавляться.

2. Они эгоистичны

В кармических отношениях партнеры не уважают границы друг друга и руководствуются исключительно своими собственными интересами и нуждами. Это отличный фундамент для формирования токсичных или созависимых отношений. В то время как один партнер выкладывается по полной, второй рассматривает его как временное удобство.

3. Они вызывают «наркотическое» привыкание

Они характеризуются пиками и спадами эмоций. Один или оба партнера больше любят саму идею любви, основанную на поверхностных причинах, таких как внешность, популярность, социальный или профессиональный статус.

4. В них присутствует контроль

Один или оба партнера относятся друг к другу как к собственности. Другой человек становится центром вашей вселенной и основным смыслом жизни. Вы хотите владеть им полностью, не замечаете недостатков и контролируете каждый шаг.

5. Они воспринимаются провальными с самого начала

Вы думаете, что не можете жить без этого человека, и считаете, что должны быть вместе, но не можете понять, почему все идет не так и постоянно разваливается. Вы отчаянно продолжаете попытки и ищете правильное решение.

6. Возникает моментальное и безотчетное влечение

Такие отношения характеризуются очень быстрым влечением, которое можно сравнить со вспышкой. Партнер кажется вам в этот момент вспышки идеальным. Вы думаете, что знаете его всю жизнь и моментально привязываетесь.

7. Они создают зависимость

Вы начинаете чувствовать себя с головой поглощенными отношениями, и они занимают все ваши мысли. Фактически вы уже полностью в их власти. Вы становитесь психически, физически и эмоционально зависимыми от этого человека.

8. Они вызывают в вас ваши самые наихудшие страхи

Они выносят на поверхность все то, чего вы смертельно боитесь. Страх перед отказом, страх перед привязанностью, страх быть брошенными, страх потери, страх утонуть в эмоциях, страх проявить чувства и все прочие скелеты, ранее надежно спрятанные в вашем шкафу.

9. Они иррациональны

Такие отношения – это кривое зеркало, в котором вы видите все свои минусы и недостатки в искажённой форме. Вы начинаете совершать нехарактерные для вас поступки и делать то, что обычно никогда не делаете.

10. Они раскрывают вашу самую темную сторону

Они показывают вам ваши самые неприятные и сложные качества, о которых вы ранее, возможно, даже не подозревали. Они болезненно напоминают вам о вашем несовершенстве и темной стороне вашей человеческой натуры.

11. Они беспокойные

Такие отношения невероятно изменчивы, непредсказуемы и хаотичны. Лучшее, что вы можете сделать для себя, – это «опознать» эти отношения и избавиться от них ради вашего же блага.

12. Они задевают и мучают вас

Основная цель этих отношений – научиться правильно любить себя и других, чтобы перестать стараться контролировать все условия и обстоятельства, а стать хозяином собственной жизни и сосредоточиться на работе над собой.

13. Они не длятся долго

Этот человек – не ваша половинка, как бы вы не надеялись, желали и верили в сказку «и жили они долго и счастливо». Такие отношения рождаются в конфликте и заканчиваются конфликтом. Они крайне нездоровы и, как правило, недолговечны.

Текст: Flytothesky.ru