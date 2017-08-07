Знаки зодиака: как они залечивают свое разбитое сердце

У каждого есть свой метод пережить крах отношений, и у всех он разный. И хотя вы наверняка выслушали кучу советов, это все равно удар под дых. Хорошая новость: вы сможете оправиться, но период восстановления зависит только от вас. Кто-то предпочитает хранить эмоции в себе, а другим необходимо общение с близкими друзьями, семьей или даже психологом. Как знаки зодиака это переживают, и каковы особенности их поведения?





1. Овен

Возможно, это слишком по-детски, но теперь, когда отношения закончены, Овен будет наслаждаться своим взбалмошным поведением. Он будет делать все, что он хочет сделать из злости, мести или духа противоречия. Раньше Овен держал свои пороки под контролем, но теперь он дает себе волю, чтобы вести себя так, как не понравилось бы бывшему партнеру.

2. Телец

Телец переживает разрыв, ища общения со всеми людьми и даже предыдущими бывшими, с которыми он потерял связь, пока был в отношениях. Использует ли он других людей для облегчения боли? Да, и он ведет себя не очень честно, давая другим бывшим надежду, чтобы залечить свое сердце. Он слишком эмоционален в этот период и активно ищет хоть какой-то комфорт.

3. Близнецы

Близнецы переходят в режим вечной вечеринки с алкоголем и отрывом от реальности. Этот знак очень хочет поделиться своими мыслями о том, что он переживает, но сначала ему нужна доза расслабляющего. Мало того, он думает, что уже никогда не сможет восстановиться после такого краха, и порой становится слишком плаксивым или навязчивым.

4. Рак

Он собирается рассказать о своих чувствах всем, кто готов внимательно слушать: хоть врачу, хоть священнику. Особенно Рак любит изливать душу друзьям и членам семьи. Он будет тщательно «прорабатывать» свою ситуацию, выражая свои эмоции и полагаясь на сострадание и сочувствие других.

5. Лев

Лев обновит свой гардероб и выбросит как можно больше одежды, связанной с бывшим партнером. Он не хочет напоминаний о прошлом, поэтому все, что партнер ему подарил, отправится в мусорный бак. Для Льва это жизнь с чистого листа, и ему нужно хорошо и стильно выглядеть, потому, можно сказать, что это один из самых стрессоустойчивых знаков в этом плане.

6. Дева

Она делает сознательное усилие, чтобы остановить негативное мышление в связи с крахом отношений. Девы вообще славятся тем, что они способны «починить» любую ситуацию, поэтому вместо того, чтобы перебирать все в мучительных подробностях, она попытается отпустить эти отношения с миром.

7. Весы

Весы пытаются себя заставить как можно чаще выходить в люди, даже если это поход в кино или на фермерскую ярмарку. Проблема в том, что их бывший партнер всегда незримо присутствует рядом, естественно, в их мыслях. Когда никто не смотрит, Весы будут искать своего бывшего и сканировать глазами толпу, чтобы вдруг его увидеть.

8. Скорпион

Так как Скорпиону очень сложно простить и забыть, то их поведение после разрыва будет включать в себя множество атак: например, преследование в Facebook. Этот знак предпочел бы, чтобы бывший партнер выглядел несчастным и подавленным, чтобы он неимоверно мучился и страдал. Он не хочет снова с ним видеться, но желает по-прежнему ощущать какую-то связь.

9. Стрелец

Стрелец будет продолжать двигаться. Если он не сможет сразу залечить разбитое сердце, то тогда отправится в новые места, где он не был с бывшим партнером, чтобы не возникало никаких воспоминаний. Если поездки не складываются, то Стрелец будет нервничать и искать другие новые впечатления. Он хочет создать новый пейзаж своей жизни без каких-либо зацепок за старое.

10. Козерог

Когда сердце Козерога разбито, он налегает на еду и набирает вес, после чего чувствует себя еще несчастнее и решает отработать эти килограммы дополнительной физической нагрузкой. Его секретный план состоит в том, чтобы бывший партнер лопнул от зависти, увидев, как Козерог хорошо выглядит и доволен жизнью, хотя на самом деле этот знак еще долго будет оплакивать закончившийся роман.

11. Водолей

Он не желает ничего дурного для бывшего партнера, хотя любит думать о том, что его новый избранник (избранница) Водолею в подметки не годится. Он попытается избежать приступов душевной боли и направит энергию в волонтерскую деятельность или работу. Когда он чем-то занят, боль утихает, а окружающие люди стимулируют Водолея и дают ему возможность вернуться к нормальной жизни.

12. Рыбы

Рыбы всю свою боль трансформируют в креатив. Этому знаку может быть неудобно и стеснительно говорить то, что он хочет сказать, потому он выражает все свои эмоции творческим путем. Разрыв – это его муза, и чем интенсивнее чувства, тем талантливее получаются работы. Рыбы даже испытывают благодарность за разбитое сердце, поскольку это делает их искусство более глубоким и страстным.

Текст: Flytothesky.ru