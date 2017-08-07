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12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

08.08.2017 14:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эзре «Акуле» Дормону всего 12 лет. Он еще недостаточно взрослый, чтобы делать себе татуировки, но это не мешает ему татуировать других людей!

Этот мальчик из Панамы был вдохновлен и сам взял в руки тату-машинку, когда увидел, как его матери делают татуировку в Гонолулу. Заметив живой интерес Эзры, владелец тату-салона Али Гарсия, разрешил подростку самому заполнить часть татуировки (с разрешения мамы, конечно!), и парень влюбился в это дело. Он уже сделал татуировки двум десяткам людей, плюс бесчисленные тренировки на апельсинах и грейпфрутах (они отлично подходят для практики). Теперь он практикуется в тату-салоне у Али Гарсия. Владелец научил его наносить различные рисунки, включая пантер, ласточек, змей, розы и акулы. Акула и стала фирменной подписью юного таланта. Эзра даже татуировал своего учителя математики! Да, у парня явно есть дар, но все же его увлечение нравится, оказывается, далеко не всем.

Этот 12-летний мальчик еще недостаточно взрослый, чтобы делать себе татуировки

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Но это не мешает ему татуировать других людей!

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Меня зовут Эзра, но люди называют меня TIBURON, это «акула» по-испански. Я хотел бы однажды стать художником-татуировщиком. Сейчас я стажируюсь, много рисую и практикуюсь на грейпфрутах. Я только что закончил свою первую целую татуировку на реальном человеке, и это было очень интересно. Спасибо за поддержку от всех вас.

Он практикуется на апельсинах и грейпфрутах, но он также сделал татуировки уже двум десяткам человек!

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Его зовут Эзра Дормон, но люди называют его «Акулой»

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Он был вдохновлен и сам взял в руки тату-машинку, когда увидел, как его матери делают татуировку в Гонолулу (Панама)

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

С разрешения мамы, владелец тату-салона разрешил подростку самому заполнить часть татуировки

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

И парень влюбился в это дело

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Владелец тату-салона Али Гарсия показал ему азы профессии

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Он научил его рисовать различные рисунки

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Сейчас мальчик уже умеет рисовать пантер, ласточек, змей, розы и, конечно же, акул

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Гарсия разрешил Эзре стажироваться в его салоне

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Эзра даже сделал татуировку своему учителю по математике!

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Нельзя отрицать, что у парня явно есть талант

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Но некоторые люди думают иначе и настроены скептически:

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— А это законно для 12-летнего?

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Ребенок с тату-машинкой – это не игрушки. Люди, которые позволяют этому ребенку работать на них, – вот в чем проблема!

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Ну конечно, татуировки очень простые, в них никакой глубины, что и понятно для ребенка… так что я не вижу в этом ничего потрясающего

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Неплохое умение, но разве он может работать в таком юном возрасте? Хотя, если это не полный рабочий день и не очень долго

Другие комментаторы, напротив, не скупились на похвалы мальчику

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Талант! Лучше, чем некоторые взрослые. Я могу только представить, насколько отличными станут его работы через несколько лет

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Талант не определяется возрастом

12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

— Все эти комментарии… вы это серьезно… ему 12 лет, и у него масса талантов… он стажируется в том, что ему по душе… его родители не позволили ему татуировать своих друзей, другие родители согласились бы на это, потому что у него хорошо получается… всем негативным комментаторам не нужно иметь детей, потому что, не дай Бог, у них окажется талант, который родителям не понравится… если они зароют этот талант в землю, это будет их вина, когда дети вырастут и окажутся безразличными ко всему.12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Эзре «Акуле» Дормону всего 12 лет. Он еще недостаточно взрослый, чтобы делать себе татуировки, но это не мешает ему татуировать других людей! Этот мальчик из Панамы...

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