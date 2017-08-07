12-летний татуировщик стал интернет-сенсацией, и его работы говорят сами за себя

Эзре «Акуле» Дормону всего 12 лет. Он еще недостаточно взрослый, чтобы делать себе татуировки, но это не мешает ему татуировать других людей!

Этот мальчик из Панамы был вдохновлен и сам взял в руки тату-машинку, когда увидел, как его матери делают татуировку в Гонолулу. Заметив живой интерес Эзры, владелец тату-салона Али Гарсия, разрешил подростку самому заполнить часть татуировки (с разрешения мамы, конечно!), и парень влюбился в это дело. Он уже сделал татуировки двум десяткам людей, плюс бесчисленные тренировки на апельсинах и грейпфрутах (они отлично подходят для практики). Теперь он практикуется в тату-салоне у Али Гарсия. Владелец научил его наносить различные рисунки, включая пантер, ласточек, змей, розы и акулы. Акула и стала фирменной подписью юного таланта. Эзра даже татуировал своего учителя математики! Да, у парня явно есть дар, но все же его увлечение нравится, оказывается, далеко не всем.

Этот 12-летний мальчик еще недостаточно взрослый, чтобы делать себе татуировки





Но это не мешает ему татуировать других людей!





Меня зовут Эзра, но люди называют меня TIBURON, это «акула» по-испански. Я хотел бы однажды стать художником-татуировщиком. Сейчас я стажируюсь, много рисую и практикуюсь на грейпфрутах. Я только что закончил свою первую целую татуировку на реальном человеке, и это было очень интересно. Спасибо за поддержку от всех вас.

Он практикуется на апельсинах и грейпфрутах, но он также сделал татуировки уже двум десяткам человек!





Его зовут Эзра Дормон, но люди называют его «Акулой»





Он был вдохновлен и сам взял в руки тату-машинку, когда увидел, как его матери делают татуировку в Гонолулу (Панама)

С разрешения мамы, владелец тату-салона разрешил подростку самому заполнить часть татуировки





И парень влюбился в это дело





Владелец тату-салона Али Гарсия показал ему азы профессии





Он научил его рисовать различные рисунки





Сейчас мальчик уже умеет рисовать пантер, ласточек, змей, розы и, конечно же, акул





Гарсия разрешил Эзре стажироваться в его салоне





Эзра даже сделал татуировку своему учителю по математике!





Нельзя отрицать, что у парня явно есть талант





Но некоторые люди думают иначе и настроены скептически:





— А это законно для 12-летнего?





— Ребенок с тату-машинкой – это не игрушки. Люди, которые позволяют этому ребенку работать на них, – вот в чем проблема!





— Ну конечно, татуировки очень простые, в них никакой глубины, что и понятно для ребенка… так что я не вижу в этом ничего потрясающего





— Неплохое умение, но разве он может работать в таком юном возрасте? Хотя, если это не полный рабочий день и не очень долго

Другие комментаторы, напротив, не скупились на похвалы мальчику





— Талант! Лучше, чем некоторые взрослые. Я могу только представить, насколько отличными станут его работы через несколько лет





— Талант не определяется возрастом





— Все эти комментарии… вы это серьезно… ему 12 лет, и у него масса талантов… он стажируется в том, что ему по душе… его родители не позволили ему татуировать своих друзей, другие родители согласились бы на это, потому что у него хорошо получается… всем негативным комментаторам не нужно иметь детей, потому что, не дай Бог, у них окажется талант, который родителям не понравится… если они зароют этот талант в землю, это будет их вина, когда дети вырастут и окажутся безразличными ко всему.

Текст: Flytothesky.ru