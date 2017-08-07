ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Все ли цвета вы различаете?

08.08.2017 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Тест: Все ли цвета вы различаете?

Известно, что мужчины различают в два, если не в три раза меньше оттенков, чем женщины. Мужчинам всё равно, лиловое платье на девушке или же сиреневого цвета. Это вполне нормально.

Но вы должны были слышать о таком нарушении зрения, как дальтонизм, когда человек не может различать цвета. У данной болезни есть несколько стадий и разновидностей. Иногда человек видит окружающее в абсолютно нормальных, «здоровых» красках, но не различает какой-нибудь один оттенок. Бывают и случаи, когда человек вообще не отличает цвета друг от друга и не понимает, почему это происходит, ведь ему кажется, что мир действительно такой, каким его видит он.

Проверьте своё зрение на способность распознавать правильные цвета.Тест: Все ли цвета вы различаете?

 
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что мужчины различают в два, если не в три раза меньше оттенков, чем женщины. Мужчинам всё равно, лиловое платье на девушке или же сиреневого цвета. Это...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Женщина спасла поросенка на оживленной трассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика