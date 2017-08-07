Тест: Все ли цвета вы различаете?





Известно, что мужчины различают в два, если не в три раза меньше оттенков, чем женщины. Мужчинам всё равно, лиловое платье на девушке или же сиреневого цвета. Это вполне нормально.

Но вы должны были слышать о таком нарушении зрения, как дальтонизм, когда человек не может различать цвета. У данной болезни есть несколько стадий и разновидностей. Иногда человек видит окружающее в абсолютно нормальных, «здоровых» красках, но не различает какой-нибудь один оттенок. Бывают и случаи, когда человек вообще не отличает цвета друг от друга и не понимает, почему это происходит, ведь ему кажется, что мир действительно такой, каким его видит он.

Проверьте своё зрение на способность распознавать правильные цвета.