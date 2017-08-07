|
Женщина спасла поросенка на оживленной трассе
08.08.2017 13:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
27-летняя Франческа МакЭндрюс ехала по трассе в Ланкастере (Пенсильвания), когда вдруг заметила то, чего она уж точно не ожидала увидеть: маленького поросенка.
Большинство людей улыбнулись бы и поехали дальше по своим делам, но Франческа остановила машину посреди улицы и погналась за поросенком.
«Казалось, я его ловила вечно, хотя, наверное, за 5-10 минут я его таки поймала, – рассказывает девушка. – Я тряслась и плакала, так как видела, что поросенок истекает кровью. А люди просто останавливались и снимали нас».
Франческа сфотографировала себя с поросенком и отправила фото своему боссу, чтобы объяснить ему, почему она опаздывает на работу. Затем она повезла поросенка, которого назвала Энцо, в ближайшую ветеринарную клинику.
Ветеринар диагностировал у Энцо грыжу, а это в конечном итоге потребует хирургического вмешательства. Франческа считает, что малыш выпал с фермерского грузовика, когда тот проезжал по Ланкастеру.
«По мере роста поросенка грыжа может разорваться, – говорит Франческа. – Без операции все это закончится очень печально».
Итак, девушка
Энцо готовится к операции и пока гостит у Лорри Данн, которая живет за пределами Ланкастера и является владелицей нескольких свинок. После операции Энцо полностью и навсегда переедет к Франческе.
«Мы со-опекуны Энцо, – объясняет Франческа. – Я бываю у поросенка каждый день и финансирую его содержание и уход. После операции Энцо переедет ко мне домой».
Девушка считает, что Энцо было всего две-три недели от роду, когда она его подобрала, а вес был около 3 кг. Сейчас в поросенке (кстати, это поросенок-девочка) уже почти 8 кг. И в конечном итоге Энцо должна вырасти в полноценную свинью весом до 300 кг.
Вероятно, до того, как Энцо выпала с грузовика, она предназначалась для откорма, а затем для человеческой еды. Вместо этого Франческа планирует задействовать свинку в качестве талисмана для организации, поддерживающей женщин, перенесших травму.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летняя Франческа МакЭндрюс ехала по трассе в Ланкастере (Пенсильвания), когда вдруг заметила то, чего она уж точно не ожидала увидеть: маленького поросенка....
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии