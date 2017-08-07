Женщина спасла поросенка на оживленной трассе

27-летняя Франческа МакЭндрюс ехала по трассе в Ланкастере (Пенсильвания), когда вдруг заметила то, чего она уж точно не ожидала увидеть: маленького поросенка.

Большинство людей улыбнулись бы и поехали дальше по своим делам, но Франческа остановила машину посреди улицы и погналась за поросенком.

«Казалось, я его ловила вечно, хотя, наверное, за 5-10 минут я его таки поймала, – рассказывает девушка. – Я тряслась и плакала, так как видела, что поросенок истекает кровью. А люди просто останавливались и снимали нас».

Франческа сфотографировала себя с поросенком и отправила фото своему боссу, чтобы объяснить ему, почему она опаздывает на работу. Затем она повезла поросенка, которого назвала Энцо, в ближайшую ветеринарную клинику.





Ветеринар диагностировал у Энцо грыжу, а это в конечном итоге потребует хирургического вмешательства. Франческа считает, что малыш выпал с фермерского грузовика, когда тот проезжал по Ланкастеру.

«По мере роста поросенка грыжа может разорваться, – говорит Франческа. – Без операции все это закончится очень печально».

Итак, девушка решила собирать средства на специальных мероприятиях, чтобы сделать Энцо операцию. Также она создала страничку на сайте GoFundMe специально на лечение поросенка.

Энцо готовится к операции и пока гостит у Лорри Данн, которая живет за пределами Ланкастера и является владелицей нескольких свинок. После операции Энцо полностью и навсегда переедет к Франческе.





«Мы со-опекуны Энцо, – объясняет Франческа. – Я бываю у поросенка каждый день и финансирую его содержание и уход. После операции Энцо переедет ко мне домой».

Девушка считает, что Энцо было всего две-три недели от роду, когда она его подобрала, а вес был около 3 кг. Сейчас в поросенке (кстати, это поросенок-девочка) уже почти 8 кг. И в конечном итоге Энцо должна вырасти в полноценную свинью весом до 300 кг.

Вероятно, до того, как Энцо выпала с грузовика, она предназначалась для откорма, а затем для человеческой еды. Вместо этого Франческа планирует задействовать свинку в качестве талисмана для организации, поддерживающей женщин, перенесших травму.

Текст: Flytothesky.ru