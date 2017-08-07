20 живописных маяков, которые стоит увидеть

Маяки освещали мореходам безопасный путь с 3 века до нашей эры. Хотя многие из них сегодня уже не используются, но они по-прежнему отлично вписываются в прибрежный ландшафт. Итак, 20 самых живописных маяков в мире.

1. Маяк Линдау, Германия





Это самый южный маяк в стране, и находится он на Боденском озере. Башенка маяка, построенная в 1856 году, даже оснащена часами!

2. Башня Геркулеса, Испания





Самый старый действующий маяк в мире. Это древнеримское сооружение конца 1 века н.э. и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маяк возвышается над входом в гавань Ла-Корунья на северо-западе Испании.

3. Низкий маяк, Великобритания





Это единственный действующий маяк в городке Бернэм-он-Си. Он маленький и деревянный, но очень и очень популярный благодаря своим девяти «ногам».

4. Маяк острова Боди, Северная Каролина, США





Этот маяк высотой в 48 м настолько ярок, что его луч освещает площадь на 30 км от берега.

5. Маяк Фанад, Ирландия





Этот потрясающий маяк находится в графстве Донегол, и построен он был в 1817 году. Кстати, Донегол был признан самым живописным местом на планете в 2017.

6. Маяк в Ханье, Греция





Маяк возведен в конце 16 века в египетском стиле, он был разрушен во время турецкой оккупации и вновь отстроен в 1824-1832.

7. Маяк на мысе Хесета-Хед, Орегон, США





Он является самым ярким источником света на побережье Орегона и считается самым «фотогеничным» маяком в стране. Кроме того, он еще служит и отелем.

8. Маяк острова Моуро, Испания





Маяк «проживает» на собственном необитаемом острове на северном побережье Испании.

9. Маяк Пегги-Коув, Канада





К маяку ведет довольно скалистая дорога. Он по-прежнему работает и является одним из самых популярных туристических мест в этом регионе.

10. Маяк на пляже Ковалам, Индия





Маяк настолько красив, что целый пляж был назван в его честь. Туристы могут подняться по его 142 ступеням вверх, чтобы увидеть с высоты остров Пувар и знаменитую мечеть Бимапалли.

11. Маяк Святой Марии, Великобритания





Маяк Св. Марии и небольшой коттедж при нем были построены в конце 19 века на острове Бэйт. Коттедж несколько лет назад был выставлен на продажу за 553 тыс. долларов. На нем, кстати, красуются граффити 19 века и следы выстрелов на дверях.

12. Маяк в гавани Басс, штат Мэн, США





Этот маяк был построен в 1858 году в национальном парке Акадия, его высота 17 м.

13. Маяк на мысе Нейст-Пойнт, Шотландия





Он находится в самой западной части острова Скай, и посетителям придётся пешком пересечь весь живописный остров, а это 45 минут (туда и обратно).

14. Маяк на горе Даймонд-Хэд, Гавайи, США





Он расположен на склоне горы-вулкана в Гонолулу и был построен для того, чтобы предупреждать суда держаться подальше от рифов в Вайкики.

15. Маяк Керморван, Франция





Маяк Керморван построен в 1849 году в самой восточной точке Франции, и он работает по сей день.

16. Маяк в заливе Яквина, Орегон, США





К нему можно добраться пешеходными тропами. Этот маяк считается самым старым строением в Ньюпорте, штат Орегон.

17. Маяк Биг-Сейбл-Пойнт, Мичиган, США





Его высота – 34 м, и он расположен на потрясающих берегах озера Мичиган, недалеко от города Людингтон.

18. Маяк Лес-Эклайрерс, Аргентина





Маяк 1920 года постройки находится на южном безлюдном островке Аргентины и известен тем, что поблизости проживают пингвины и моржи. Маяк все еще работает, но управляется дистанционно.

19. Маяк Турлитис, Греция





Маяк расположен на вершине маленькой скалы в море, и к нему ведет извилистая каменная лесенка. Во время Второй мировой войны Турлитис был разрушен, но восстановлен в начале 1990-х годов и выглядит все так же волшебно.

20. Маяк Руберг Кнуд, Дания





Этот маяк сейчас окружен песчаными дюнами. На момент его постройки в 1900-х годах поблизости дюн еще не было, и он стоял намного дальше от линии моря. Со временем море «завоевало» сушу, а ветер надул много песка, потому свет маяка порой едва заметен, и сам он медленно уходит в дюны.

Текст: Flytothesky.ru