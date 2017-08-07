Кто из этих пловцов — преступник?

Мы думаем, у многих из вас в детстве были иллюстрированные журналы с весёлыми историями, играми и головоломками. Логические задачки тогда представляли собой целые увлекательные истории, поэтому приходилось вживаться в роль детектива, чтобы получить ответ на них.

Мы предлагаем вам снова попробовать себя в роли сыщика и распутать одну очень непонятную историю. Попробуйте понять логику инспектора Варнике и определить, кто из купающихся — преступник.