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Кто из этих пловцов — преступник?

08.08.2017 15:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы думаем, у многих из вас в детстве были иллюстрированные журналы с весёлыми историями, играми и головоломками. Логические задачки тогда представляли собой целые увлекательные истории, поэтому приходилось вживаться в роль детектива, чтобы получить ответ на них.

Мы предлагаем вам снова попробовать себя в роли сыщика и распутать одну очень непонятную историю. Попробуйте понять логику инспектора Варнике и определить, кто из купающихся — преступник.Кто из этих пловцов — преступник?

 
 
 
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Мы думаем, у многих из вас в детстве были иллюстрированные журналы с весёлыми историями, играми и головоломками. Логические задачки тогда представляли собой целые...

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