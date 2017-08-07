|
Кто из этих пловцов — преступник?
08.08.2017 15:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы думаем, у многих из вас в детстве были иллюстрированные журналы с весёлыми историями, играми и головоломками. Логические задачки тогда представляли собой целые увлекательные истории, поэтому приходилось вживаться в роль детектива, чтобы получить ответ на них.
Мы предлагаем вам снова попробовать себя в роли сыщика и распутать одну очень непонятную историю. Попробуйте понять логику инспектора Варнике и определить, кто из купающихся — преступник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы думаем, у многих из вас в детстве были иллюстрированные журналы с весёлыми историями, играми и головоломками. Логические задачки тогда представляли собой целые...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии