8 фактов, которые вы, скорее всего, не знали

Каждый день у нас есть шанс узнать что-то абсолютно новое, о чем мы ранее никогда не слышали. И эта новая информация, вероятно, не закончится никогда. А знали ли вы эти 8 фактов?

1. Яблоки эффективнее кофе для утреннего пробуждения





Хотя яблоки и кофе обладают совершенно разными химические соединениями, оба продукта можно считать «утренним топливом». Чашка кофе содержит около 100 мг кофеина и никаких калорий или жиров, если только к нему не добавлять сахар или сливки. Кофеин действует как стимулятор для центральной нервной системы, он ускоряет кровообращение и, в свою очередь, активность мозга. Яблоки не содержат кофеина, зато в них есть около 13 г фруктозы, натурального сахара. Это тоже стимулирует кровообращение, а вместе с ним активность мозга и энергию. В отличие от кофе, яблоки не дают никаких симптомов отмены, что делает их более здоровой альтернативой.

2. Держать руль в положении 10 и 2 часа опасно. Новое рекомендуемое положение – 9 и 3 часа или 8 и 4 часа





Американская ассоциация по безопасности дорожного движения опубликовала новые рекомендации о том, как лучше держать руль, чтобы снизить риск травмы лица и больших пальцев. Также рекомендуется не обхватывать руль большими пальцами, а класть их поверх. Если сработает подушка безопасности, то держа руки в положении 10 и 2 часа, вы можете поломать пальцы. Сила, с которой надувается подушка, может отбросить ваши руки к лицу, в результате есть риск перелом носа и сотрясения мозга.

3. Антибиотики неэффективны против вирусов. Если у вас вирусная инфекция, они принесут больше вреда, чем пользы





Бактерии и вирусы – это совершенно разные организмы. Бактерии являются одноклеточными, вирусы бесклеточные, то есть они не имеют клеточной структуры и им нужен «хозяин», чтобы выжить. По сравнению с бактериями вирусы довольно малы и размножаются внутри живых клеток, что затрудняет лечение вирусных инфекций. Однако люди ошибочно используют антибиотики, когда ставят себе диагноз сами. Неправильное их употребление опасно, поскольку оно создает бактериальные штаммы, устойчивые к лекарству.

4. Новорожденные дети не дрожат, когда им холодно. Если у младенца дрожь, это признак низкого уровня сахара в крови





Новорожденные имеют жировые отложения на шее, груди, спине и ягодицах. Это помогает им оставаться согретыми, а значит, организму не нужно дрожать, чтобы выделять тепло. Дрожь у младенцев является симптомом гипогликемии, низкого уровня сахара в крови.

5. Утопление не похоже на то, что вы видите в фильмах. Обычно его сложно заметить, так как нет никаких брызг, размахивания руками или криков о помощи

Когда человек тонет, он едва может перевести дыхание, не говоря уже о том, чтобы кричать о помощи. Он будет подпрыгивать как поплавок, пытаясь удержать рот над водой, а затем снова погружаться. Его тело выглядит так, будто он стоит прямо в воде. Тонущий человек может удерживать такое положение только 20-30 секунд, прежде чем полностью уйти под воду. И это очень опасно, так как люди поблизости зачастую даже не осознают, что рядом с ними кто-то тонет.

6. Вытирание рук бумажным полотенцем уменьшает количество бактерий на 45-60 %, сушилка для рук увеличивает это количество на 255 %





Большинство людей считают, что раз при использовании сушилки для рук нет прикосновения, то это более гигиенично, чем вытирание бумажным полотенцем. На самом деле, наоборот. Когда вы используете бумажное полотенце, вы вытираете влагу и удаляете бактерии с кожи, а затем выбрасываете полотенце. В случае с сушилкой воздух, который выдувается, находится внутри сушилки, где он теплый и влажный. Это идеальное место для размножения и процветания бактерий, и когда вы сушите руки под мощным воздушным потоком, они вылетают на вас.

7. Если вы мужчина и тест на беременность дает положительный результат, у вас, возможно, рак яичек





Тесты на беременность обнаруживают гормон, называемый хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ). Гормон этот вырабатывается плацентой и покрывающей плаценту тканью у беременных женщин. Существуют также определенные типы рака, которые производят тот же гормон как у мужчин, так и у женщин. У мужчин это может быть рак яичек, а у женщин, это может быть рак, связанный с их репродуктивной системой.

8. Смешивая диетическую содовую с алкоголем, вы опьянеете на 18 % быстрее





Исследователи из Северного университета Кентукки дали группе студентов коктейль из водки с обычной газировкой и с диетической содовой (в пределах допустимого уровня алкоголя для вождения). Через 10 минут их дыхание проверили. Студенты, отведавшие водку с обычной газировкой, не вышли за пределы нормы, в то время как студенты, выпившие водку с диетической содовой, этот предел превысили.

Текст: Flytothesky.ru