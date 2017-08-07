Злоба дня в карикатурах, заставляющих задуматься





Провокационные рисунки художника Павла Кучинского заставят каждого не только задуматься над их смыслом, но и вызовут множество острых и «запрещенных» вопросов о реалиях нашей жизни, о которых общество и власти умалчивают. В своих карикатурах художник повествует о войне, голоде, нищете, экологии, политике, зависимости… в общем, о наболевшем. Каждая его работа попадает прямо «в яблочко» и не может не вызывать эмоций.

Только взгляните, как тонко автор подмечает проблемы современного общества и подает их в сатирической обёртке.