|
Злоба дня в карикатурах, заставляющих задуматься
08.08.2017 17:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Провокационные рисунки художника
Только взгляните, как тонко автор подмечает проблемы современного общества и подает их в сатирической обёртке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провокационные рисунки художника Павла Кучинского заставят каждого не только задуматься над их смыслом, но и вызовут множество острых и «запрещенных»...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии