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Злоба дня в карикатурах, заставляющих задуматься

08.08.2017 17:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Злоба дня в карикатурах, заставляющих задуматься

Провокационные рисунки художника Павла Кучинского заставят каждого не только задуматься над их смыслом, но и вызовут множество острых и «запрещенных» вопросов о реалиях нашей жизни, о которых общество и власти умалчивают. В своих карикатурах художник повествует о войне, голоде, нищете, экологии, политике, зависимости… в общем, о наболевшем. Каждая его работа попадает прямо «в яблочко» и не может не вызывать эмоций.

Только взгляните, как тонко автор подмечает проблемы современного общества и подает их в сатирической обёртке.Злоба дня в карикатурах, заставляющих задуматься

 
 
 
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Провокационные рисунки художника Павла Кучинского заставят каждого не только задуматься над их смыслом, но и вызовут множество острых и «запрещенных»...

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