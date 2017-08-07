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Вы не поверите, но эти люди не спят уже несколько десятков лет
08.08.2017 18:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сегодня мы расскажем вам о людях, которых без сомнений можно назвать настоящими феноменами. Хоть они и живут обычной жизнью, но их личность привлекает внимание многих врачей и исследователей, которые разводят руками, а всё потому, что это люди не спят.
Каково это, думаете вы, не спать хотя бы несколько суток. Вы удивитесь, но многие из героев не могут уснуть на протяжении долгих… десятилетий! Возможно, они и страдают от своей уникальности, а, может, они привыкли к этому и уже не представляют свою жизнь иначе. Можете убедиться!
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Сегодня мы расскажем вам о людях, которых без сомнений можно назвать настоящими феноменами. Хоть они и живут обычной жизнью, но их личность привлекает внимание...
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