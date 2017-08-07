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Хорошо воспитанная собака ждет очереди за мороженым
08.08.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этот 3-летний стаффордширский бультерьер по имени Реджи – большой сладкоежка, как и многие из нас, и он очень любит мороженое!
Когда фургончик с мороженым ездит по его району в Кардиффе (Уэльс), Реджи очень радуется и активно виляет хвостом. Владелец собаки Райан Томас запечатлел его, ожидающего мороженое, на видео.
Когда Райан
Затем Реджи получил свой собственный рожок с ванильным мороженым от продавца и моментально его проглотил. «Он не гоняется за кошками или другими собаками, он абсолютный фанат мороженого», – говорит его хозяин.
«Иногда я издалека слышал приближение фургона и не мог найти Реджи, но я точно знал, где искать мою собаку, – рассказывает Райан. – Он стопроцентно возле мороженщика».
Конечно, владелец Реджи платит за мороженое, поскольку своими финансами пёсик не располагает, но что не сделаешь ради своего любимца-сластёны.
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Этот 3-летний стаффордширский бультерьер по имени Реджи – большой сладкоежка, как и многие из нас, и он очень любит мороженое! Когда фургончик с мороженым ездит по...
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