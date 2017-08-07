ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хорошо воспитанная собака ждет очереди за мороженым

08.08.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Этот 3-летний стаффордширский бультерьер по имени Реджи – большой сладкоежка, как и многие из нас, и он очень любит мороженое!

Когда фургончик с мороженым ездит по его району в Кардиффе (Уэльс), Реджи очень радуется и активно виляет хвостом. Владелец собаки Райан Томас запечатлел его, ожидающего мороженое, на видео.

Хорошо воспитанная собака ждет очереди за мороженым

Когда Райан начал снимать, он дал Реджи команду «вперед», и пёсик помчался к мороженщику в фургоне. Он присел у окошка и терпеливо ожидал своей очереди. Все это время его хвост продолжал безостановочно вилять в предвкушении лакомства, но он терпеливо ждал, пока впереди него обслужат двоих покупателей.

Затем Реджи получил свой собственный рожок с ванильным мороженым от продавца и моментально его проглотил. «Он не гоняется за кошками или другими собаками, он абсолютный фанат мороженого», – говорит его хозяин.

«Иногда я издалека слышал приближение фургона и не мог найти Реджи, но я точно знал, где искать мою собаку, – рассказывает Райан. – Он стопроцентно возле мороженщика».

Конечно, владелец Реджи платит за мороженое, поскольку своими финансами пёсик не располагает, но что не сделаешь ради своего любимца-сластёны.Хорошо воспитанная собака ждет очереди за мороженым

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот 3-летний стаффордширский бультерьер по имени Реджи – большой сладкоежка, как и многие из нас, и он очень любит мороженое! Когда фургончик с мороженым ездит по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Избавление от депрессии и другие полезные свойства красной рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика