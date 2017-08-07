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Избавление от депрессии и другие полезные свойства красной рыбы
08.08.2017 18:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Красная рыба – продукт не только вкусный, но и рекомендуемый для обычного и диетического питания. К красной рыбе относится семга, форель, кета и горбуша. Это рыба семейства лососевых. Из нее можно готовить как вкусные основные блюда, так и закуски.
Польза рыбы
Организм постоянно нуждается в макро и микроэлементах, аминокислотах. Из богатой на питательные вещества красной рыбы их получить совсем не сложно. Во многом по этой причине она выигрывает у мяса. Известно, что питательные вещества в отличии от мяса усваиваются организмом человека хорошо и быстро.
Как лучше приготовить
Готовить рыбу можно по-разному: жарить, запекать, солить, варить супы. Однако, больше питательных веществ позволит сохранить готовка на пару или запекание. Для красной рыбы замечательно подходят пряные травы, а дополнительные масла и жиры не требуются.
К выбору рыбки надо подойти ответственно.
Предпочтительно приобретать свежемороженую морскую рыбу. С осторожностью стоит отнестись к копченым и соленым вариантам (к сожалению, товарный вид продукту зачастую придают красители). Решив выбрать рыбу в вакуумной упаковке, обратите внимания на глаза (выпуклые и без помутнения) и чешую (она должна блестеть).
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Красная рыба – продукт не только вкусный, но и рекомендуемый для обычного и диетического питания. К красной рыбе относится семга, форель, кета и горбуша. Это рыба...
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