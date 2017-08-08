Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

Деревья растут на нашей планете уже 370 миллионов лет, и, как вы видите на этих фото, у них потрясающая выживаемость и воля к жизни. Они сопротивляются штормовым ветрам, умеют умоститься на скалах, внутри бетонных туннелей или даже растут друг из друга. Кстати, на Земле около 3 триллионов взрослых деревьев, которые занимают примерно 30 % её поверхности. Учитывая, что растения производят кислород, которым мы дышим, то нам очень повезло, что деревья столь живучи. Без них мы бы точно не выжили!

1. Пальма упала, вывернулась и снова начала расти вверх





2. Дерево упало и отрастило себе еще четыре дерева





3. Само очарование





4. Единственное дерево из 70 тысяч, которое пережило цунами в Японии. Сегодня оно охраняется





5. Корни дерева просочились сквозь тротуар





6. Дерево жизни – Олимпийский национальный парк, Вашингтон





7. Дерево, проросшее сквозь знак ограничения скорости





8. Дерево, расколовшее камень





9. На этом дереве остались листья из-за постоянного освещения





10. Дерево, которое упорно отказывается умирать





Текст: Flytothesky.ru