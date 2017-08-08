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Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

09.08.2017 10:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Деревья растут на нашей планете уже 370 миллионов лет, и, как вы видите на этих фото, у них потрясающая выживаемость и воля к жизни. Они сопротивляются штормовым ветрам, умеют умоститься на скалах, внутри бетонных туннелей или даже растут друг из друга. Кстати, на Земле около 3 триллионов взрослых деревьев, которые занимают примерно 30 % её поверхности. Учитывая, что растения производят кислород, которым мы дышим, то нам очень повезло, что деревья столь живучи. Без них мы бы точно не выжили!

1. Пальма упала, вывернулась и снова начала расти вверх

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

2. Дерево упало и отрастило себе еще четыре дерева

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

3. Само очарование

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

4. Единственное дерево из 70 тысяч, которое пережило цунами в Японии. Сегодня оно охраняется

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

5. Корни дерева просочились сквозь тротуар

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

6. Дерево жизни – Олимпийский национальный парк, Вашингтон

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

7. Дерево, проросшее сквозь знак ограничения скорости

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

8. Дерево, расколовшее камень

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

9. На этом дереве остались листья из-за постоянного освещения

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

10. Дерево, которое упорно отказывается умирать

Отважные деревья, которые очень не хотят умирать

Текст: Flytothesky.ruОтважные деревья, которые очень не хотят умирать

 
 
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