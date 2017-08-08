﻿ Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

09.08.2017 10:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Обычно девушки любят постить свои самые удачные селфи, где они выглядят безупречно. Однако нашлись и такие, которые решили стать авторами нового тренда: «запости свою самую страшную фотографию».

Все началось с блога Tumblr под названием Pretty Girls Making Ugly Faces. Затем это появилось в subreddit (PrettyGirlsUglyFaces), где сейчас более 45 тысяч подписчиков. Парней, кстати, тоже приглашают принять в этом участие!

Цель Ugly Faces (Страшные лица) заключается не только в том, чтобы обнародовать свое перекошенное лицо, но и показать миру, что даже самые идеальные люди в Интернете по-прежнему остаются людьми.

Вот так это выглядит!

1. Превью из фотосессии «Винтаж». Много света на подбородке!

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

2. Моя сестра невероятна

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

3. Я соскучилась. Можно я тебя поцелую?

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

4. Я думаю, моя дочка справилась с заданием

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

5. Преображение почти закончено

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

6. Ну очень, очень самодовольный

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

7. Привет, это я

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

8. Моя сестра и я соревновались в «войне лиц». Она выиграла

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

9. Безупречное исполнение

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

10. Время перекусить

Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

Текст: Flytothesky.ruСделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно девушки любят постить свои самые удачные селфи, где они выглядят безупречно. Однако нашлись и такие, которые решили стать авторами нового тренда: «запости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Вы не поверите, но эти люди не спят уже несколько десятков лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика