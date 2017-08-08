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Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»
09.08.2017 10:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Обычно девушки любят постить свои самые удачные селфи, где они выглядят безупречно. Однако нашлись и такие, которые решили стать авторами нового тренда: «запости свою самую страшную фотографию».
Все началось с блога Tumblr под названием Pretty Girls Making Ugly Faces. Затем это появилось в subreddit (PrettyGirlsUglyFaces), где сейчас более 45 тысяч подписчиков. Парней, кстати, тоже приглашают принять в этом участие!
Цель Ugly Faces (Страшные лица) заключается не только в том, чтобы обнародовать свое перекошенное лицо, но и показать миру, что даже самые идеальные люди в Интернете по-прежнему
Вот так это выглядит!
1. Превью из фотосессии «Винтаж». Много света на подбородке!
2. Моя сестра невероятна
3. Я соскучилась. Можно я тебя поцелую?
4. Я думаю, моя дочка справилась с заданием
5. Преображение почти закончено
6. Ну очень, очень самодовольный
7. Привет, это я
8. Моя сестра и я соревновались в «войне лиц». Она выиграла
9. Безупречное исполнение
10. Время перекусить
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Обычно девушки любят постить свои самые удачные селфи, где они выглядят безупречно. Однако нашлись и такие, которые решили стать авторами нового тренда: «запости...
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