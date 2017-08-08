Сделай страшное лицо: те же самые девушки «до и после»

Обычно девушки любят постить свои самые удачные селфи, где они выглядят безупречно. Однако нашлись и такие, которые решили стать авторами нового тренда: «запости свою самую страшную фотографию».

Все началось с блога Tumblr под названием Pretty Girls Making Ugly Faces. Затем это появилось в subreddit (PrettyGirlsUglyFaces), где сейчас более 45 тысяч подписчиков. Парней, кстати, тоже приглашают принять в этом участие!

Цель Ugly Faces (Страшные лица) заключается не только в том, чтобы обнародовать свое перекошенное лицо, но и показать миру, что даже самые идеальные люди в Интернете по-прежнему остаются людьми.

Вот так это выглядит!

1. Превью из фотосессии «Винтаж». Много света на подбородке!





2. Моя сестра невероятна





3. Я соскучилась. Можно я тебя поцелую?





4. Я думаю, моя дочка справилась с заданием





5. Преображение почти закончено





6. Ну очень, очень самодовольный





7. Привет, это я





8. Моя сестра и я соревновались в «войне лиц». Она выиграла





9. Безупречное исполнение





10. Время перекусить





Текст: Flytothesky.ru