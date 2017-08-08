Волшебная красота грибов через объектив Джилл Блисс

Знакомьтесь, Джилл Блисс – художница (а также натуралист, педагог, фермер и смотрительница острова), которая живет на небольшом острове в Салишском море на северо-западе Тихого океана. В 2012 году она продала свой дом и почти все свое имущество, чтобы перебраться сюда и воссоединиться с природой после стрессовой карьеры дизайнера в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Она разыскивает красивейшие дикие грибы и фотографирует их, превращая эти композиции в потрясающие произведения искусства. Это её проект под названием «Мозаика природы». Взгляните на самые яркие её снимки.

«Я потратила свои сбережения на скромные 0,5 акра (20 соток) земли на небольшом острове из 30 домохозяйств, чтобы прожить оставшуюся часть моих дней в гармонии с природным миром, – пишет Джилл. – Мне нравится бродить, поэтому я исследую остров и окрестности, общаясь с дикими животными, полуодичалыми соседями, наставниками и музами. Это мое время для спокойных раздумий и наблюдений за событиями в природе. Это время для искусства, сна, чтения, приготовления пищи, заготовки древесины, разведения огня в печи, походов и каякинга под дождем».









































Текст: Flytothesky.ru