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Волшебная красота грибов через объектив Джилл Блисс
09.08.2017 11:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь,
«Я потратила свои сбережения на скромные 0,5 акра (20 соток) земли на небольшом острове из 30 домохозяйств, чтобы прожить оставшуюся часть моих дней в гармонии с природным миром, – пишет Джилл. – Мне нравится бродить, поэтому я исследую остров и окрестности, общаясь с дикими животными, полуодичалыми соседями, наставниками и музами. Это мое время для спокойных раздумий и наблюдений за событиями в природе. Это время для искусства, сна, чтения, приготовления пищи, заготовки древесины, разведения огня в печи, походов и каякинга под дождем».
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Знакомьтесь, Джилл Блисс – художница (а также натуралист, педагог, фермер и смотрительница острова), которая живет на небольшом острове в Салишском море на...
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